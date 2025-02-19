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19.02.2025, 11:15

Кто пройдет дальше? Решающие матчи 1/16 Лиги Чемпионов

Новости компаний 0 520

ПСВ – Ювентус 20.02.2025 01:00

 

Вспоминаем классику: 90-е, полуфинал ЛЧ, когда "Ювентус" прошел ПСВ по пенальти. Сейчас туринцы выглядят прагматично и надёжно, но "фермеры" из Эйндховена на ходу и готовы дать бой. Будет ли этот матч новой главой их европейского противостояния? Всё возможно — это же Лига Чемпионов!

Кто пройдет дальше? Решающие матчи 1/16 Лиги Чемпионов
Кто пройдет дальше? Решающие матчи 1/16 Лиги Чемпионов

Букмекерская компания 1xBet  оценила шансы команд на победу в матче и результат не удивляет. Разница минимальна. После первого матча, где ПСВ немного не повезло в реализации, в “Ювентус” вериться всё меньше, особенно, учитывая гостевой статус в ответной встрече.

Прогноз на матч: победа ПСВ. Да, котировки букмекеров указывают, что шансы практически равны, но нынешний “Ювентус” нестабилен, а нидерландский чемпионат растет в уровне, возвращаясь к своим лучшим годам.

Реал Мадрид – Манчестер Сити 20.02.2025 01:00

И вновь – главный матч недели. "Реал" и "Сити" снова сталкиваются в битве за продолжения пути в Лиге Чемпионов. Карло Анчелотти против Гвардиолы, Винисиус против Холлана – пока противостояние в пользу испанского гранда. Первая встреча прошла немного скомкано для “горожан”, которые на своем поле упустили преимущество, проиграв на последней минуте матча. Были ли сделаны выводы перед ответкой? Узнаем в ночь со среды на четверг. Но “Сити” успел разгромить не слабый “Ньюкасл” 4:0. “Сливочные” же сыграли вничью с “Осасуной”.

Согласно котировкам букмекеров – фаворит “Реал”. Зайдя на сайт лицензированной букмекерской компании 1xBet можно увидеть, что в “Манчестер Сити” не верят от слова совсем. Вероятность победы “Реала” 52%!

Прогноз на матч: пенальти будет - Да. В последних 4 матчах Лиги Чемпионов “Реал Мадрид” заработал пенальти. Учитывая напряженную встречу, а также последний матч против “Осасуны”, где у Анчелотти и Беллингема сдали нервы – прогноз выглядит железобетонно.

А футбольные амбассадоры компании 1xBet соревнуются в угадывании результатов матчей Лиги Чемпионов.
Игита против великого Роберто Карлоса.
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