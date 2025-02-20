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20.02.2025, 18:00

Актиний-225: новый метод радиотаргетной терапии рака простаты

Новости компаний 0 246

Актиний-225 – радионуклид, альфа-излучатель, который применяется для радиотаргетной терапии кастрационно-резистентного рака простаты и рака простаты с метастазами. Мы расскажем, кому подходит этот метод, в каких случаях применяется, насколько он безопасен и на какие результаты можно рассчитывать.

Актиний-225: новый метод радиотаргетной терапии рака простаты
Актиний-225: новый метод радиотаргетной терапии рака простаты

Что такое Актиний-225

В 2019 году Европейское общество ядерной медицины, а в 2020 году другие организации Европы одобрили применение радиотаргетной терапии при раке простаты в качестве экспериментального метода. К настоящему времени ПСМА-терапия зарекомендовала себя наилучшим образом.

В организм вводят радиофармпрепарат с Актинием-225. Это источник радиации, который разрушает раковые клетки. Он избирательно накапливается в опухолевой ткани, поскольку нацелен на ПСМА (простатспецифический мембранный антиген). Воздействие на здоровые ткани минимальное.

После инъекции препарата радионуклид остается в организме несколько дней, повреждает раковые клетки и выводится.

Когда используют терапию Актинием

Актиний 225 при раке простаты является таргетным препаратом второй линии и применяется, если:

  • Терапия Лютецием-177 оказалась эффективной
  • Лютеций перестал работать
  • Рак простаты вернулся после лечения Лютецием
  • Исследуется возможность тандемного применения двух радионуклидов

Актиний-225 потенциально эффективнее Лютеция-177 за счет альфа-излучения, вызывающего двойной разрыв цепочек ДНК. Его излучение более короткое, что определяет меньшую токсичность для костного мозга. Актиний-225 обеспечивает хороший результат у пациентов, которые не получили пользы от персонализированного лечения Лютецием-177.

Результаты лечения

Системная лучевая терапия Актинием-225 позволяет получить:

  • Биохимический ответ – понижение уровня биомаркеров в крови (ПСА)
  • Объективный ответ – уменьшение размеров опухолей более чем на треть (частичный ответ)
  • Увеличение продолжительности жизни
  • Длительный безрецидивный период
  • Увеличение периода времени до развития осложнений

У некоторых пациентов с запущенным раком простаты наступает долгая ремиссия. После лечения может быть достигнут полный объективный ответ.

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