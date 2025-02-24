В апреле 2025 года в Казахстане пройдет премия Metaratings Top Awards. Наградами будут отмечены те, кто вносит значительный вклад в развитие спорта в Казахстане — самые успешные в 2024 году спортсмены и спортсменки, тренеры и менеджеры, команды и спортивные федерации, журналисты и комментаторы, амбассадоры и букмекерские компании.

Первая Национальная Спортивная премия Metaratings Top Awards 2025

Каждый житель страны может повлиять на исход премии — более 20 номинаций ждут вашего выбора. Проголосовать за фаворитов можно на официальном сайте премии. В голосовании на сайте премии в прошлом году приняли участие более 40 000 неравнодушных жителей Казахстана!

Народное голосование продлится до 10 марта 2025 года. Затем среди 5 финалистов народного голосования экспертное жюри определит победителей в каждой номинации. Награждение победителей состоится на гала–вечере в Алматы в начале апреля 2025 года с участием номинантов, звезд спорта и эстрады.

Специальным гостем церемонии награждения станет Кафу, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Америки, победитель Лиги чемпионов, Клубного чемпионата мира и обладатель множества других трофеев! Легендарный бразилец входит также в сотню лучших игроков в истории по версии ФИФА.

В прошлом году почетным гостем премии стал легендарный итальянский футболист Марко Матерацци. Он посетил детскую футбольную школу ФК «Астана» и вдохновил юных спортсменов, а также стал главным гостем церемонии награждения Metaratings Top Awards.

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