Круглый год у нас есть поводы, чтобы радовать друг друга красивыми букетами. При этом мы редко задумываемся, какие цветы выбрать зимой, весной, летом, осенью. Наше решение зависит от того, что есть в ближайшем магазине, поэтому мы рискуем пропустить классные сезонные цветы в Астане.

Когда и какие цветы заказывать в Астане? Гид по сезонным букетам

Расскажем, как индивидуальный цикл некоторых растений влияет на тренды флористики в Казахстане в 2025 году и где заказать действительно свежие, крепкие и красивые сезонные цветы в Астане.

Почему важно учитывать сезонность при выборе цветов?

Это секрет стойкости

Обычно мы хотим, чтобы подаренный букет не завял как можно дольше. Наиболее стойко показывают себя цветы, срезанные на пике своего сезона. Для пионов это лето, для астр и георгинов — ранняя осень, для хризантем — поздняя осень и зима, для тюльпанов и гиацинтов — начало весны. Во флористических салонах можно встретить и зимние пионы, и осенние фрезии, но они выглядят более слабыми и простоят в вазе не так долго.

Знак того, что вы разбираетесь в вопросе

Иногда, даря цветы, мы хотим не только порадовать, но и показать свою экспертность. Букетом ранних пионов мы говорим о том, что начался летний сезон, сейчас в моде Сара Бернар и Боул оф Крим. А осенний букет с гладиолусами и георгинами помогает продемонстрировать осведомленность и заинтересованность в том, чтобы подарок пришелся к месту.

Экологичность

На выращивание цветов вне сезона зачастую уходит больше ресурсов, а экологическая повестка остается острой для всего мира. Розы и орхидеи в Казахстан поставляют круглый год, а тюльпаны на 8 Марта продают преимущественно местные, выращенные наиболее естественным путем и без лишних ресурсозатрат.

И, наконец, это выгодно

Букеты из сезонных цветов в Астане стоят дешевле тех, которые привезли сейчас на продажу «вопреки природе». Это также важный фактор, ведь за одну и ту же цену можно купить небольшой букет экзотических цветов или целую корзину сезонных.

Какие цветы дарить по сезону?

Весенние цветы

С конца февраля во флористических магазинах появляются долгожданные первоцветы: нарциссы, гиацинты, тюльпаны, ирисы, фрезии. Также весенними считаются ранункулюсы, дельфиниумы, ароматные маттиолы. В мае появляются первые ранние пионы и душистая сирень.

Летние цветы

С июня по август можно купить пионовидные розы, эустомы, ромашки и любые другие полевые цветы. Также успехом пользуются анемоны, так как они похожи на маки и добавляют ярких акцентов луговым композициям. Любителям васильков также стоит приготовиться: в июле наступает их короткий, но эффектный сезон.

Осенние цветы

В сентябре особенно доступна и прекрасна гортензия, за ней подтягиваются все виды хризантем, астры, гладиолусы, георгины.

Зимние цветы

Единственным действительно зимним цветком Астаны можно считать орхидеи. Также наступает благодатное время, чтобы дарить всесезонные розы, альстромерии, герберы, гвоздики, хризантемы, лилии, а также экзотические стойкие цветы.

Как сохранить свежесть букета?

У каждого растения свои предпочтения, но в целом независимо от сезона растениям нужна базовая гигиена. Раз в день промывайте вазу и меняйте воду, а стебли подрезайте под углом 45 градусов на 1 см. Многие используют дополнительные подкормки, однако если цветок свежий и правильно хранился, ему не нужно никакое питание — только чистота, вдоволь воды и влажный прохладный воздух.

Часто задаваемые вопросы

Какие сезонные цветы дольше всего стоят в вазе?

Все зависит от условий, в которых содержится букет. Если вы регулярно проветриваете помещение, но избегаете сквозняков и резких перепадов температуры, опрыскиваете бутоны по утрам и вечерам и обновляете срез, то все цветы простоят в вазе от 7 до 14 дней, а возможно, и дольше.

Можно ли заказать сезонные букеты заранее?

В целом практика предзаказа во флористике существует, но, чтобы быть уверенными, что в магазине в нужный день и час будут именно такие цветы, как вы хотите, лучше не делать заказ более чем за 7 дней до вручения.

Как ухаживать за сезонными цветами в разное время года?

Принципы ухода за срезанными растениями всегда одинаковы. Летом цветам грозит пересушивание из-за жары, а зимой — из-за активной работы отопительных систем. То же самое касается холодных сквозняков: они есть в любой сезон.

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