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20.03.2025, 15:40

Компания RG Brands приглашает желающих участвовать в благотворительной акции в Рамадан

Новости компаний 0 291

Компания RG Brands проводит крупнейшую благотворительную акцию в Казахстане и Кыргызстане во время Рамадана и приглашает всех желающих присоединится к ней.  

Компания RG Brands приглашает желающих участвовать в благотворительной акции в Рамадан
Компания RG Brands приглашает желающих участвовать в благотворительной акции в Рамадан

Священный Рамадан – это время не только для личного очищения, но и для проявления сострадания и заботы о других. И компания RG Brands предлагает каждому жителю Казахстана и Кыргызстана внести свой вклад и помочь нуждающимся.

Принять участие в акции очень просто:

  1. Покупайте любой акционный напиток RG Brands: Pepsi, A'SU, A’SU VO!, Piala Gold, AVA, DaDa.
  2. Сканируйте упаковку на сайте vpluse.me
  3. 5 тенге с каждой покупки будут направлены в благотворительный фонд.

Все собранные средства пойдут на формирование продуктовых корзин для нуждающихся семей. В составе каждой корзины растительное масло, крупы, макароны, консервы, сладости, финики, а также продукция RG Brands: молоко «Моё», чай Piala Gold, вода A’SU и соки DaDa.

Дополнительная возможность помочь! Выиграв моментальный или ежедневный приз на сайте vpluse.me, вы можете передать сумму его номинала в благотворительный фонд.

Продуктовые наборы будут переданы семьям в Астане, Алматы, Актау, а также по всему Кыргызстану: Бишкек, Чуйская, Ошская, Таласская, Нарынская, Иссык-Кульская, Джалал-Абадская и Баткенская области.

Акция проводится при поддержке международного гуманитарного фонда «Красный Полумесяц».

Делая добро вместе, мы делаем мир лучше. Присоединяйтесь к акции и помогите тем, кто нуждается в поддержке.

Для сведения
Компания RG Brands – крупнейший центральноазиатский производитель безалкогольных напитков – давно и системно занимается благотворительностью. К примеру, в пандемию, компания специально организовала бесконтактную передачу пяти тысяч продуктовых корзин пожилым людям в 18 городах Казахстана, а в 2024 году, во время паводков компания совместно с Фондом Respublika выделила на поддержку пострадавших порядка полутора миллиардов тенге. 

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