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03.04.2025, 18:05

Медиаменеджеры «Барселоны» рассказали о трендах в сфере спортивного маркетинга на Meta Sport Forum

Новости компаний 0 272

2-3 апреля в Алматы проходит первый международный форум, посвящённый спортивному бизнесу и маркетингу – Meta Sport Forum. В первый день форума выступили бывшие топ-менеджеры «Барселоны» Гиллем Граэль, Пако Латторе и Энрик Йопарт с докладом о том, насколько сильно за последние годы меняется как профессиональный, так и любительский спорт.

Медиаменеджеры «Барселоны» рассказали о трендах в сфере спортивного маркетинга на Meta Sport Forum
Медиаменеджеры «Барселоны» рассказали о трендах в сфере спортивного маркетинга на Meta Sport Forum

В частности, спикеры отметили 8 основных тенденций. Например, что в современном спорте стадионы становятся серьёзным источником дохода для клубов за счет культурно-развлекательных мероприятий. О том, что спортивные бренды используют нестандартные медиаплатформы для расширения аудитории, а также о расширении привычного ассортимента спортивных соревнований в виде появления медиалиг в разных видах спорта по всему миру.

Также в качестве одной из тенденций они отметили рост влияния AI. Спикеры представили некоторые программы и порталы, которые помогут скаутам в создании команды или поиска молодых талантов. Кроме того, они отметили рост личных брендов спортсменов и инфлюенсеров, которые становятся популярнее клубов, и также сами открывают агентства .

«Нет разницы, где базируется клуб – из-за современных технологии команды из Казахстана могут быть в равных условиях с европейскими топ-командами», – сказали участники форума из Каталонии.

Meta Sport Forum – крупнейшая конференция по спортивному бизнесу и маркетингу в Центральной Азии. Организатором премии выступил международный портал о спорте Metaratings. Генеральный партнер премии – беттинговая компания 1xBet.

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