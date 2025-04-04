Зима только закончилась, а энергетики АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» уже активно готовятся к прохождению предстоящего осенне-зимнего периода 2025–2026 годов. Это подтверждает важность планирования и подготовки в энергетической отрасли, где каждая деталь требует внимания. Начало ремонтной кампании и проверок оборудования помогает обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение на протяжении всей холодной поры. Все работы направлены на то, чтобы системы выдержали нагрузку в условиях экстремальных температур и повышенных потребностей в электроэнергии.

На страже стабильности: подготовка АО «МРЭК» к следующему осенне-зимнему периоду

Такая подготовка — это не только планирование на уровне инфраструктуры, но и постоянный контроль качества работы, чтобы в зимний период потребители могли рассчитывать на стабильное энергоснабжение, независимо от внешних условий.

Ремонтная кампания стартовала 1 апреля 2024 года и продлится шесть месяцев. В этот период специалисты выполнят техническое обслуживание и ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередач, проведут испытания и измерения, а также проверят устройства релейной защиты и автоматики. Комплекс данных мероприятий позволит поддерживать электросетевую инфраструктуру в рабочем состоянии и обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей в условиях повышенных нагрузок и экстремальных погодных условий.



В рамках ремонтной программы специалистам АО «МРЭК» предстоит в общей сложности отремонтировать 495,4 километра воздушных линий и 106 комплектных трансформаторных подстанций 6/10 кВ.

Для повышения надежности электрических сетей специалистам АО «МРЭК» предстоит заменить 400 дефектных опор, а также физически изношенные провода. Энергетики также планируют заменить около 6 тысяч изоляторов.

Кроме того, запланирован ремонт силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше на подстанциях: ПС Шайыр, ПС Шетпе, ПС Термальная, ПС Тюб-Караган и ПС Акшукур. Также предусмотрена замена фарфоровых изоляторов на стеклянные на высоковольтных линиях ВЛ-110 кВ: Л-Карамандыбас-1,2, Л-Тенге-1,2, Л-КС-Узень-1,2, Л-Глинзавод-1,2 и Л-Саускан. Запланирован ремонт 176 бетонных подножников опор ВЛ-110 кВ.



Все мероприятия направлены на обеспечение стабильного и качественного электроснабжения потребителей. В их числе – крупные нефтедобывающие предприятия, образовательные учреждения, объекты социальной сферы, жилищно-коммунального комплекса и важные промышленные предприятия региона.

Подготовка к осенне-зимнему сезону — это одна из самых приоритетных задач для нас, энергетиков. Каждый этап подготовки требует особого внимания и тщательного контроля. Главная цель всех этих усилий — минимизация риска сбоев в электроснабжении. Важно, чтобы в зимний период энергоснабжение было стабильным и качественным. Для этого необходимо грамотно спланировать все ремонтные работы, жестко контролировать их выполнение и соблюдать сроки. Только так мы обеспечим надежную работу наших электросетей и сможем гарантировать бесперебойное снабжение электроэнергией наших потребителей. Работы предстоит много, и их результат напрямую влияет на энергетическую безопасность региона, — подчеркнул главный инженер АО «МРЭК» Аркабай Тастанов.

После завершения ремонтных работ АО «МРЭК» необходимо получить Паспорта готовности к осенне-зимнему периоду в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан.



Таким образом, комплексная подготовка и своевременное выполнение всех запланированных мероприятий позволят обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение региона в предстоящий зимний период.

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