Вот и настал момент решающих матчей сильнейших команд Европы. Без сенсаций, конечно же, не обошлось. Но являются ли прошедшие команды сенсациями? Разбираемся в четвертьфиналах вместе с экспертами компании 1XBET.

Какие матчи будут в 1/4 ЛЧ?

Арсенал – Реал Мадрид, 09.04.2025 00:00

Как бы плохо себя ни показывал “королевский” клуб, у них всегда получается вылезти из бездны. Доказательство произошло в последнем матче “Реала” против “Сосьедада”, где проигрывая 1-3 к 80-ой минуте, они умудрились сравнять счет уже к 86-ой, что позволило продолжить матч в дополнительное время.

“Арсенал”, как и всегда, проводит хороший сезон, являясь одними из фаворитов Лиги Чемпионов. О мечтах с завоеванием чемпионства можно позабыть, сосредоточившись на ЛЧ. Правда у “канониров” появляются некоторые сложности. Сначала радостная новость о возвращении Букайо Сака сменяется грустной – о травме Кая Хавертца, оставляющему “Арсенал” без нападающих, так позже прилетает более тревожная весточка. Лондонской команде придется сдерживать атакующее трио “Реала” без своей звездной пары центральных защитников. Габриель вылетел до конца сезона после замены в матче с “Фулхэмом”.

Наш прогноз: победа “Реала”

Несмотря на статус андердога по версии компании 1XBET, испанский клуб выглядит более заряженной на успех: Мбаппе разыгрался и забивает практически в каждом матче, травмированные игроки начинают возвращаться в состав, а сумасшедшие победы на характере явно добавляют уверенности в своих силах. “Арсенал” же проваливает сезон и полностью вылететь из борьбы за трофеи может уже в первом матче ¼ финала.

ПСЖ – Астон Вилла, 10.04.2025 00:00

А вот и сенсационные команды, которые встречаются в ¼. Да, попадание французов можно считать сенсацией, так как они могли просто не выйти даже в плей-офф, не говоря о том, что никто не верил в их успех против мощнейшего “Ливерпуля”, который выбил 7 побед на этапе Лиги. Но команда из Парижа показала, что нынешнее поколение команды не такое именитое, но куда более мотивированное, чем были ранее.

Просто “Астон Виллу” хочется сказать – хорошие мальчики. Наверное нет людей, которые бы не хотели сенсаций от “Астон Виллы”. Благодаря прекрасной подготовке и сплоченному составу, команда Унаи Эмери прорывается в ¼ ЛЧ с высоко поднятой головой. Прямой выход в плей-офф и слабая жеребьевка дала шансы англичанам получить место в четвертьфинале. Как они проявят себя в матче с грандом?

Наш прогноз: тотал 2.5Б

Аналитики компании 1XBET считают, что этот исход довольно проходной, так как котировки на 2.5М намного выше. Причиной тому – нестабильные вратари. То Доннарумма выдает матч жизни, а потом с треском проваливает простую игру, то Мартинез может тащить сложнейшие мячи, а потом рискнуть и пропустить ненужный гол.

Барселона – Боруссия Дортмунд, 10.04.2025 00:00

На первый взгляд кажется, что это самая проходная пара этой Лиги Чемпионов. “Боруссия” крайне плоха в этом сезоне. Все битвы за трофеи остались позади и оставшаяся надежда только на ЛЧ. Но шансы минимальны. Вероятно, нужно просто уже закончить сезон без травм и уйти на трансферный рынок в поисках очередных самородков.

“Барселона” Ханси Флика показывает прекрасное преображение по сравнению с предыдущими сезонами. Особенно виден позитивный результат в матчах с топ-командами. Чего только стоил триллер с “Атлетико”. “Барселона” ведет борьбу за требл и вполне возможно заберет его к концу сезона.

Наш прогноз: Победа “Барселоны” и тотал 2.5Б

Очень смачный подгон от 1XBET для фанатов “сине-гранатовых”. Немецкая команда навряд ли сможет удивить нынешнюю “Барсу” и проиграет ей с разгромным счетом.

Бавария – Интер, 09.04.2025 00:00

Вероятнее всего именно это противостояние можно будет назвать “матчем тура”. Сильнейшие команды Италии и Германии встретятся в первом матче за проход в полуфинал. Пока “Интер” борется с “Наполи” за чемпионство в Серии А, то у “Баварии” имеется 6-очковое преимущество над “Байером”.

Оценить силы перед матчем сложно, так как у них был разный путь к ¼. Немцы играли на одну серию больше, попав в стыковые матчи 1/16 против “Селтика”, где, к слову, крайне плохо проявили себя. В дальнейшем “заклятый” враг в лице “Байера” должен был вновь победить мюнхенцев, однако “Бавария” катком пронеслась по оппоненту. “Интер” же сыграл два матча против “Фейеноорда” и не без труда прошел дальше, оставив голландцев за бортом.

Наш прогноз: ничья

Первый матч по оценке аналитиков 1XBET пройдет под дудку “Баварии”, однако нельзя умалять потенциал “Интера”. Выбрать фаворита на матч сложнее, чем кажется. По котировках букмекеров итальянцы в 3 раза слабее, чем немцы. Тщательно подумайте, кто станет победителем в матче.

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