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18.04.2025, 14:29

Энергия знаний: МРЭК учит детей электробезопасности

Новости компаний 0 491

Не за горами – летние каникулы. Это долгожданная и любимая пора школьников! Специалисты АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» не теряют времени даром — они активно проводят разъяснительные беседы с учащимися школ, повышая их знания в области электробезопасности. Профилактика электротравматизма остаётся одним из приоритетных направлений деятельности АО «МРЭК».

Энергия знаний: МРЭК учит детей электробезопасности
Энергия знаний: МРЭК учит детей электробезопасности

Энергетики проводят уроки по электробезопасности в школах всех районов Мангистауской области. В занятиях принимают участие учащиеся начальных и средних классов. Лекции и практические занятия будут проводиться до конца мая — как раз в преддверии летних каникул, когда дети чаще остаются без присмотра взрослых. Специалисты подчёркивают, что именно в этот период особенно важно напомнить школьникам о правилах безопасного поведения рядом с энергообъектами.

Энергетики в доступной форме объясняют школьникам, чем опасен электрический ток, как вести себя рядом с электроустановками, и почему нельзя трогать оборванные провода или забираться на трансформаторные подстанции. Особое внимание уделяют правилам безопасности вблизи подстанций и других энергообъектов. Школьникам также рассказали, как важно обращать внимание на предупреждающие знаки, установленные на трансформаторных подстанциях. В обучении активно использовались наглядные материалы, которые помогли детям лучше понять и запомнить основные правила безопасности.

Дети — это наше будущее, и мы, взрослые, несем ответственность за их безопасность. Мы уделяем особое внимание профилактике детского электротравматизма. Важно донести до каждого ребенка, что электрический ток опасен. Мы прилагаем все усилия, чтобы научить школьников безопасно обращаться с электричеством. Наша цель — передать им жизненно важные знания. Мы ответственно подходим к информированию, заботимся о безопасности детей. Ведь соблюдение простых правил может сохранить жизнь и здоровье. Хочу отметить, что занятия проходят очень плодотворно, с активной обратной связью. Дети всегда задают множество вопросов, их интересует, как работает то или иное оборудование и как действовать в различных ситуациях, - сказал начальник Жетыбайского РЭС Газиз Казтуганов.

Учащиеся школы поделились своими впечатлениями после обучения по электробезопасности:

Нам показали, какие бывают опасные ситуации и как их избежать. Особенно запомнились знаки предупреждения на подстанциях. Раньше я не знал, что они означают, а теперь понимаю, что это важно для безопасности, – сказал ученик 4 класса Тимур.

Интересно было узнать, как работает электричество и почему оно может быть таким опасным. Особенно понравилось, что всё объясняли на простых примерах и показывали картинки, – отметила ученица 4 класса Айгерим.

Школьники поблагодарили энергетиков за полезную информацию и выразили уверенность, что эти знания помогут им избегать опасных ситуаций в будущем.

Начальник Службы безопасности и охраны труда АО «МРЭК» Шабай Нуримов подчеркнул, что энергетики ежегодно проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение детского электротравматизма и недопущение несчастных случаев с участием детей.

Профилактика электротравматизма среди несовершеннолетних, а также обучение детей безопасному поведению – остаются для нас приоритетными задачами. Очень важно регулярно напоминать детям о простых, но жизненно важных правилах поведения рядом с объектами, находящимися под напряжением, – сказал Шабай Нуримов.

До конца мая 2025 года специалисты АО «МРЭК» планируют провести серию обучающих занятий по электробезопасности в общеобразовательных учреждениях во всех районах Мангистауской области.

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