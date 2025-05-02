18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.05.2025, 15:23

Медиа-прорыв года: Jetour Qazaqstan удостоен высшей награды на дистрибуторской конференции в Шанхае

Новости компаний 0 634

В рамках дистрибуторской конференции в Шанхае команда Jetour Qazaqstan, входящая в состав автомобильной компании Allur, удостоилась высшей награды в области маркетинга — “Best New Media Marketing Award”.

Медиа-прорыв года: Jetour Qazaqstan удостоен высшей награды на дистрибуторской конференции в Шанхае
Медиа-прорыв года: Jetour Qazaqstan удостоен высшей награды на дистрибуторской конференции в Шанхае

Позвольте с гордостью объявить лучших представителей нового медиа-маркетинга. Этот рынок продемонстрировал выдающиеся возможности, вдохновив этим все регионы. Они также стали первой командой, запустившей новую программу по live-streaming, в чём добились впечатляющих результатов. Сейчас Jetour Qazaqstan продолжает расширять охват и наращивать трафик, — отметила Джейд Цянь, представитель отдела маркетинга штаб-квартиры Jetour International.

На конференции в рамках церемонии награждения выступила с речью директор по маркетингу дистрибуции Jetour Qazaqstan Камила Джакипова. По её словам, продвижением Jetour в Казахстане занимается большая и профессиональная команда, охватывающая все регионы страны. Камила также поделилась успешными проектами и достижениями бренда на казахстанском рынке. В завершение она поблагодарила Jetour International и Казахстанскую автомобильную компанию Allur за доверие и вдохновение.

Старший региональный менеджер по маркетингу дистрибуции Jetour Qazaqstan Руфина Жумартова стала одной из 24 победителей международного конкурса от Jetour, объединившего участников со всего мира — от Катара до Индонезии. Получить признание на глобальной арене, по её словам, стало вдохновляющим моментом и подтверждением её вклада в развитие бренда. Она отметила, что конкурс стал частью масштабной инициативы по формированию международного сообщества вокруг бренда, а забота и поддержка Jetour вдохновляют на новые достижения.
 

Команда Jetour Qazaqstan прибыла в Шанхай вместе с группой известных локальных блогеров и лидеров мнений, среди которых: Камила Жусупова, Марк Диксон, Руслан Муканов, Биржан Кабылбаев, Асет Мурзабаев, Руслан Ибрагимов, Нагима Настевич, Тимур Шайдулин, Алексей Лодочников и Александр Кузнецов.

Поездка для блогеров стала настоящим источником вдохновения. На выставке Auto Shanghai 2025 участники увидели инновации и новые модели автомобилей бренда. Лидеры мнений вдохновились идеями бренда, почувствовали близость к нему, и каждый из них отметил, что Jetour активно развивается. Следите за публикациями блогеров в социальных сетях — впереди много интересного контента с крупнейшей автомобильной выставки мира Auto Shanghai 2025!

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле