Медиа-прорыв года: Jetour Qazaqstan удостоен высшей награды на дистрибуторской конференции в Шанхае

Позвольте с гордостью объявить лучших представителей нового медиа-маркетинга. Этот рынок продемонстрировал выдающиеся возможности, вдохновив этим все регионы. Они также стали первой командой, запустившей новую программу по live-streaming, в чём добились впечатляющих результатов. Сейчас Jetour Qazaqstan продолжает расширять охват и наращивать трафик, — отметила Джейд Цянь, представитель отдела маркетинга штаб-квартиры Jetour International.

На конференции в рамках церемонии награждения выступила с речью директор по маркетингу дистрибуции Jetour Qazaqstan Камила Джакипова. По её словам, продвижением Jetour в Казахстане занимается большая и профессиональная команда, охватывающая все регионы страны. Камила также поделилась успешными проектами и достижениями бренда на казахстанском рынке. В завершение она поблагодарила Jetour International и Казахстанскую автомобильную компанию Allur за доверие и вдохновение.

Старший региональный менеджер по маркетингу дистрибуции Jetour Qazaqstan Руфина Жумартова стала одной из 24 победителей международного конкурса от Jetour, объединившего участников со всего мира — от Катара до Индонезии. Получить признание на глобальной арене, по её словам, стало вдохновляющим моментом и подтверждением её вклада в развитие бренда. Она отметила, что конкурс стал частью масштабной инициативы по формированию международного сообщества вокруг бренда, а забота и поддержка Jetour вдохновляют на новые достижения.



Команда Jetour Qazaqstan прибыла в Шанхай вместе с группой известных локальных блогеров и лидеров мнений, среди которых: Камила Жусупова, Марк Диксон, Руслан Муканов, Биржан Кабылбаев, Асет Мурзабаев, Руслан Ибрагимов, Нагима Настевич, Тимур Шайдулин, Алексей Лодочников и Александр Кузнецов.

Поездка для блогеров стала настоящим источником вдохновения. На выставке Auto Shanghai 2025 участники увидели инновации и новые модели автомобилей бренда. Лидеры мнений вдохновились идеями бренда, почувствовали близость к нему, и каждый из них отметил, что Jetour активно развивается. Следите за публикациями блогеров в социальных сетях — впереди много интересного контента с крупнейшей автомобильной выставки мира Auto Shanghai 2025!

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