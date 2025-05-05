После первой части дуэлей стало ясно: ни один фаворит не может чувствовать себя спокойно. Перед ответными встречами полуфинальных поединков компания 1XBET подготовила небольшой прогноз на матчи.

Стали известны финалисты Лиги Чемпионов. Кто им стал по мнению экспертов?

ПСЖ - Арсенал, 08.05.2025 00:00

Парижане вырвали минимальную победу в Лондоне — 0:1, но статистика говорит об обратном: матч скорее заслуживал ничьей. "Канониры" жаждут реванша на "Парк де Пренс", и ничто еще не решено. Обе команды провели отвратительные матчи в чемпионатах. “Арсенал” проиграл “Борнмуту” 1:2, а “Страсбур” прибил немотивированного полуфиналиста. Компания 1XBET не верит в победу “Арсенала”, не говоря о проходе. Почти двойное преимущество ПСЖ в котировках на сайте 1xbet.kz

Наш прогноз: Команда 1 выиграет оба тайма. Мы считаем, что преимущество ПСЖ колоссальное в этом противостоянии. Если матч пойдет под диктовку от подопечных Луиса Энрике, то мы получим с вами два тайма доминации на “Парк де Пренс”.

Интер Милан - Барселона, 07.05.2025 00:00

А в другом полуфинале — настоящий триллер! Барселона и Интер устроили голевую феерию в Испании — 3:3. Молодой состав "блауграны" атакует вдохновенно, но в защите слишком часто даёт сбои. Интер чувствует запах крови — и в Милане попытается добить амбициозного соперника. Обе команды все еще бьются на золото в своих Лигах, а “Барселона” и вовсе мчится за четвертым в сезоне трофеем. Компания 1XBET считает, что амбиции “Интера” не настолько высоки и считают “Барселону” фаворитом гостевого матча.

Наш прогноз: победа “Барселоны”.

К сожалению, “Интер” выиграл только один из последних 5 матчей против “Барселоны”. Каталонский коллектив чересчур силен даже для нынешнего “Интера”, который прыгнул выше головы в этой ЛЧ.

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