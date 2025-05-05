Стали известны финалисты Лиги Чемпионов. Кто им стал по мнению экспертов?

После первой части дуэлей стало ясно: ни один фаворит не может чувствовать себя спокойно. Перед ответными встречами полуфинальных поединков компания 1XBET подготовила небольшой прогноз на матчи.
Парижане вырвали минимальную победу в Лондоне — 0:1, но статистика говорит об обратном: матч скорее заслуживал ничьей. "Канониры" жаждут реванша на "Парк де Пренс", и ничто еще не решено. Обе команды провели отвратительные матчи в чемпионатах. “Арсенал” проиграл “Борнмуту” 1:2, а “Страсбур” прибил немотивированного полуфиналиста. Компания 1XBET не верит в победу “Арсенала”, не говоря о проходе. Почти двойное преимущество ПСЖ в котировках на сайте 1xbet.kz
Наш прогноз: Команда 1 выиграет оба тайма. Мы считаем, что преимущество ПСЖ колоссальное в этом противостоянии. Если матч пойдет под диктовку от подопечных Луиса Энрике, то мы получим с вами два тайма доминации на “Парк де Пренс”.
А в другом полуфинале — настоящий триллер! Барселона и Интер устроили голевую феерию в Испании — 3:3. Молодой состав "блауграны" атакует вдохновенно, но в защите слишком часто даёт сбои. Интер чувствует запах крови — и в Милане попытается добить амбициозного соперника. Обе команды все еще бьются на золото в своих Лигах, а “Барселона” и вовсе мчится за четвертым в сезоне трофеем. Компания 1XBET считает, что амбиции “Интера” не настолько высоки и считают “Барселону” фаворитом гостевого матча.
Наш прогноз: победа “Барселоны”.
К сожалению, “Интер” выиграл только один из последних 5 матчей против “Барселоны”. Каталонский коллектив чересчур силен даже для нынешнего “Интера”, который прыгнул выше головы в этой ЛЧ.
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