Сумка Hermès: аксессуар для создания неповторимых образов

Одна из самых желанных вещей модного мира — сумка Эрмес . Это настоящее произведение искусства, эксклюзивный аксессуар, который сразу добавляет любому образу шарма, роскоши и уникальности. Вещь стала по-настоящему культовой, о ней мечтают и ею вдохновляются.

Сумка Hermes: аксессуар для неповторимых образов

Как можно стилизовать сумки Hermès?

Белая оверсайз-рубашка на пуговицах, прямые джинсы с высокой талией, белые кожаные кеды, Hermès Birkin в оттенке Etoupe Togo leather, золотые серьги-обручи, многослойное золотое колье.

Приталенная бежевая кашемировая водолазка, плиссированные широкие брюки кремового цвета, чёрные мокасины с острым носком, Hermès Kelly из Black Box leather, шёлковый платок Hermès, завязанный на шее, классические часы.

Макси-платье с цветочным узором, коричневые кожаные ботильоны, Hermès Constance из Rouge H Epsom leather, широкополая шляпа, многослойные браслеты из бисера.

Льняной кроп-топ, приталенные шорты с завышенной талией, босоножки Hermès Oran, Hermès Picotin в оттенке Gold Clemence leather, соломенная шляпа, солнцезащитные очки.

Чёрное шёлковое платье-комбинация, туфли на шпильке с металлическими акцентами, Hermès Mini Kelly из Noir Swift leather, тонкий серебряный браслет.



Многообразие стилизаций, которые дополнят сумки Эрмес впечатляет. И это доказывает, что такой аксессуар станет отличной инвестицией в ваш стиль.

Сообщество ценителей Hermès

Клиенты Hermès — это настоящее сообщество без границ.

Для этой лояльной и постоянно растущей аудитории Дом создал подлинные «дома для предметов» — как в онлайн-пространстве, так и в международной сети бутиков, каждый из которых отличается своим уникальным предложением. Богатый на контент сайт Hermes.com предоставляет пользователям интернета уникальный опыт, основанный на историях и наследии Дома, а также на событиях, придающих яркие краски повседневной жизни Hermès.

Hermès продолжает расширять своё присутствие, открывая новые магазины по всему миру.

Каждый бутик становится уникальным «домом объектов» благодаря свободе закупок, которой наделён его директор. Благодаря тонкому балансу между фирменной идентичностью Дома и культурными особенностями региона, каждый адрес приобретает особое звучание, формируя индивидуальный клиентский опыт. Ни одна витрина не повторяет другую — это подчёркивает уникальность каждого бутика Hermès в мире.

Сегодня Дом Hermès передаёт своё исключительное ноу-хау в 45 странах мира через 293 магазина, каждый из которых отражает тот самый неповторимый дух Дома: одновременно утончённый и ремесленный, инновационный и вневременной.

Hermès сегодня

В 2020 году Hermès представил направление Hermès Beauty с первой коллекцией Rouge Hermès, посвящённой красоте губ. Это стал результат пяти лет дизайна, исследований и разработок в духе стремления к совершенству и интеграции ноу-хау, которые отличают Дом Hermès. Линия Hermès Beauty сочетает в себе высокие стандарты качества, долговечность и эстетику.

В 2021 году Hermès открыл свою 19-ю кожевенную мастерскую, расположенную в Гиене (департамент Жиронда), а также основал школу ученичества École Hermès des Savoir-Faire (CFA). Учебное заведение предоставляет профессиональное образование с получением национального диплома по специальности "обработка кожи" (CAP Maroquinerie).

В 2022 году Hermès открыл новый бутик на Мэдисон-авеню, 706 в Верхнем Ист-Сайде Нью-Йорка, продолжая реализацию своей долгосрочной стратегии устойчивого развития, основанной на ремесленной модели. Этот магазин ставит качество сервиса во главу своих приоритетов. Приветливое и яркое пространство отражает творческий дух Дома, объединяя 16 коллекций Hermès и подборку произведений искусства как известных, так и начинающих художников.

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