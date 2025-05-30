Роберто Карлос и Игита сделали прогнозы на финал ЛЧ

Плей-офф Лиги чемпионов 2024/25 стал ареной не только для лучших клубов Европы, но и для яркой дуэли двух легенд футбола — Игиты и Роберто Карлоса, амбассадоров 1XBET .
На протяжении всех раундов они сражались в битве прогнозов, ставя на исходы матчей, и каждый выпуск становился новой серией напряжённого противостояния.
Накануне финала дуэль достигла своего апогея: у команды Роберто Карлоса — 594 290 тенге, на 147 тысяч больше, чем у Игиты. Но последний раунд может всё изменить.
Игита не теряет надежды на камбэк. На финал он делает сразу пять прогнозов:
Роберто Карлос, напротив, продолжает верить в «Интер»: «Я до конца стоял за Интер в полуфинале против Барселоны — и не зря. Думаю, и в финале они удивят. Пусть основное время закончится 1:1, но дальше трофей заберёт Милан».
Его прогнозы:
Финал между ПСЖ и Интером состоится уже 31 мая, и станет он не только венцом европейского сезона, но и моментом истины в батле Игиты и Роберто Карлоса.
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