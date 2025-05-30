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30.05.2025, 13:00

Роберто Карлос и Игита сделали прогнозы на финал ЛЧ

Новости компаний 0 542

Плей-офф Лиги чемпионов 2024/25 стал ареной не только для лучших клубов Европы, но и для яркой дуэли двух легенд футбола — Игиты и Роберто Карлоса, амбассадоров 1XBET .
На протяжении всех раундов они сражались в битве прогнозов, ставя на исходы матчей, и каждый выпуск становился новой серией напряжённого противостояния.

Роберто Карлос и Игита сделали прогнозы на финал ЛЧ
Роберто Карлос и Игита сделали прогнозы на финал ЛЧ

Накануне финала дуэль достигла своего апогея: у команды Роберто Карлоса — 594 290 тенге, на 147 тысяч больше, чем у Игиты. Но последний раунд может всё изменить.

Игита не теряет надежды на камбэк. На финал он делает сразу пять прогнозов:

  • Победа ПСЖ в основное время со счётом 2:1 — П1 / Точный счёт: 2-1
  • Победа ПСЖ по итогам матча
  • Гол забьёт Усман Дембеле
  • Интер получит больше жёлтых карточек
  • Лео отметил силу атаки парижан и верит, что Дембеле может не только решить исход матча, но и заработать себе «Золотой мяч».

Роберто Карлос, напротив, продолжает верить в «Интер»: «Я до конца стоял за Интер в полуфинале против Барселоны — и не зря. Думаю, и в финале они удивят. Пусть основное время закончится 1:1, но дальше трофей заберёт Милан».

Его прогнозы:

Финальный свисток — решит всё

Финал между ПСЖ и Интером состоится уже 31 мая, и станет он не только венцом европейского сезона, но и моментом истины в батле Игиты и Роберто Карлоса.

Стать свидетелем прекрасного матча между ПСЖ и “Интером” можно вместе с главным спонсором спортивных эмоций. 1XBET рада пригласить всех желающих на футбольные праздники в городах Алматы и Актобе. Дворцы спорта в каждом городе готовы принять много людей и предложить море активностей и позитива.

Регистрируйтесь на трансляцию финала  – места ограничены.

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