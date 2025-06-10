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10.06.2025, 18:46

«Jas tolqyn» - путь к мечте!

Новости компаний 0 389

С начала июня в солнечном и морском Актау царила особая атмосфера - сюда съехались юные артисты со всего Западного Казахстана, чтобы принять участие в региональном этапе конкурса «Jas tolqyn». Этот проект с 2019 года вдохновляет детей из сельской местности на творчество, помогает раскрыть потенциал и поверить в мечту.

«Jas tolqyn» - путь к мечте!
«Jas tolqyn» - путь к мечте!

Конкурс проходит в рамках благотворительной программы при поддержке АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» - социально ответственной компании, которая вот уже много лет реализует масштабные программы в сфере здравоохранения, образования, экологии и спорта.

Но именно проект «Jas tolqyn», как часть международной инициативы «КТК – Талантливым детям», стал особым: по признанию самих организаторов, это по-настоящему «визитная карточка» Консорциума. В этом году на конкурс поступило 1380 заявок от юных участников, из которых 350 лучших были приглашены в Актау на второй этап. Ребята соревновались в номинациях: вокал, инструментальный жанр, хореография, традиционное пение и социальное видео.

На пресс-конференции народная артистка РК Гульжан Талпакова рассказала, что многие из прошлых лауреатов уже добились значительных успехов и стали обладателями международных наград.

Мы с вами едем в Москву! В прошлом году мы завоевали два гран-при и четыре первых места. И в этом году, я уверена, вас ждет успех. Пусть ваши костюмы будут самыми яркими, пусть ваша энергия будет самой мощной. Рядом будут ваши наставники. Мы верим в вас и будем болеть за вас! Вы - наша гордость. Победа за вами!, - пожелала Гульжан Талпакова.

Особую ценность конкурсу придает образовательная часть - участники прошли мастер-классы от признанных деятелей культуры Казахстана и России. Одним из приглашенных экспертов стал российский пианист, дирижер, педагог и музыкальный продюсер Николай Кожин. Он не только вошел в состав жюри, но и провел ряд мастер-классов для конкурсантов.

 Я впервые в Казахстане, и, честно говоря, я поражен уровнем подготовки детей. Ваши юные музыканты исполняют произведения казахстанских композиторов с такой любовью и глубиной. Это звучит очень колоритно, эмоционально. Благодарю АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» за то, что они реализуют такой проект. Это большая культурная миссия - находить «звездочек» в самых отдаленных уголках, давать им шанс выйти на сцену, проявить себя и вырасти. Такие конкурсы действительно меняют судьбы, - поделился Николай Кожин.

Конкурс стал настоящим праздником не только для участников, но и для всех зрителей. Завершающим аккордом стало яркое гала-шоу, на котором наградили победителей и вручили благодарственные письма преподавателям. Одним из лауреатов стал ансамбль «Жас Қыран» из Тупкараганского района, исполнивший на сцене терме Махамбета.

 Я не ожидал, что попаду в число призеров. Это - как сон. А теперь мы поедем представлять Казахстан в Москве. Мы очень гордимся этой возможностью, - отметил солист ансамбля Нурдаулет Анет.

По итогам конкурса был определен 31 победитель - именно они представят Казахстан на международном конкурсе «КТК - Талантливым детям», который пройдет в Москве в конце года.

 Пусть детское творчество развивается. Пусть победы приходят не только на сцену, но и в сердца. Наши дети - это настоящее будущее культуры, - пожелала главный режиссер Атырауской областной филармонии Акмарал Машимова.

АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-К» остается верным своему курсу - поддерживать будущее страны через заботу о детях и их развитии. В компании рассматривают этот конкурс как вклад в культурное будущее Казахстана. Такие проекты вдохновляют, объединяют и действительно приносят результат.

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