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10.06.2025, 17:24

В Актау состоялись публичные слушания по заявке АО «МРЭК»

Новости компаний 0 903

10 июня 2025 года в актовом зале АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (МРЭК) состоялись публичные слушания по рассмотрению заявки компании на изменение цен на оказание услуг по электроснабжению.

В Актау состоялись публичные слушания по заявке АО «МРЭК»
В Актау состоялись публичные слушания по заявке АО «МРЭК»

В мероприятии приняли участие представители Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, депутаты, общественные активисты, а также жители региона.

В ходе слушаний представители АО «МРЭК» подробно разъяснили причины подачи уведомления об изменении цен на оказание услуг по электроснабжению. Как было отмечено, основным фактором стало изменение структуры затрат в составе тарифа.

Согласно протоколу Министра энергетики Республики Казахстан от 31 января 2025 года, регулирующему работу Единого закупщика и балансирующего рынка электрической энергии, стоимость электроэнергии для снабженческой деятельности утверждена на уровне 18,40 тенге/кВт·ч (против ранее действующей цены в 15 тенге/кВт·ч), - разъяснили представители компании.

Также в проекте тарифной сметы предусмотрены следующие изменения:

  • изменение тарифа на передачу электроэнергии;
  • рост затрат на услуги системного оператора по управлению электрическими сетями АО «KEGOK» (балансирование и рынок мощности).

С учетом указанных факторов Общество направило официальное уведомление в адрес Департамента Комитета по регулированию естественных монополий о планируемом изменении цен и обосновании соответствующих изменений в тарифной структуре, - пояснили в компании.

Для информации:

На текущий момент компания обслуживает 227 649 потребителей, из них:

  • 209 555 — бытовые потребители
  • 18 094 — юридические и бюджетные организации.

Прогнозируемый объём полезного отпуска электроэнергии в 2025 году составляет 1 825 219 тыс. кВт·ч, в том числе:

  • бытовым потребителям – 646 527 тыс. кВт·ч,
  • небытовым потребителям – 1 041 012 тыс. кВт·ч,
  • бюджетным организациям – 137 680 тыс. кВт·ч.

Как отметили представители компании, тарифы на электрическую энергию по снабженческой деятельности формируются на основании следующих составляющих:

  • отпускных цен энергопроизводящих организаций;
  • тарифов на услуги по передаче электрической энергии;
  • расходов на услугу обеспечения готовности мощности к несению нагрузки;
  • снабженческой надбавки (в соответствии с Правилами ценообразования на общественно значимых рынках).

В ходе слушаний участники — общественники, депутаты и жители региона — задали ряд вопросов по поводу обоснованности предлагаемого повышения.

Руководитель Департамента по регулированию естественных монополий Мангистауской области подчеркнул, что заявка на изменение тарифа будет тщательно проанализирована, а окончательное решение ещё не принято. Он также отметил, что в случае дополнительных изменений в тарифной политике информация будет доведена до общественности в установленном порядке.

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