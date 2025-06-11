В селе Акшукур Тупкараганского района АО «МРЭК» начало масштабную работу по модернизации сельских электросетей. Энергетики приступили к замене старых деревянных опор линии электропередачи (ЛЭП) на новые железобетонные. В рамках ремонтной кампании планируется заменить 106 опор ЛЭП.

В селе Акшукур АО «МРЭК» заменит более 105 старых деревянных опор ЛЭП на новые железобетонные.

Старые опоры, прослужившие не одно десятилетие, нуждались в замене. По словам энергетиков, многие из них были установлены задолго до начала массового строительства частных домов, и сейчас оказались прямо на земельных участках сельчан, что создает неудобства как для жителей, так и для специалистов, обслуживающих электросети.

Многие деревянные столбы были установлены еще до строительства частных домов. В результате сейчас наши опоры оказались на частных участках сельчан, что противоречит всем нормативам. Теперь мы все столбы установим в один ряд вдоль улиц, приведем внешний облик сельских электросетей к единому стилю и значительно повысим комфорт жителей, — рассказал главный инженер Актауского РЭС АО «МРЭК» Ерлан Нариков.

Новые железобетонные опоры отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к погодным условиям, что позволит обеспечить более стабильное электроснабжение. По словам Ерлана Нарикова, работы проводятся не только для повышения надежности ЛЭП, но и для подготовки к осенне-зимнему периоду 2025–2026 годов, когда нагрузка на энергосистему значительно возрастает.

Аким села Акшукур Жанибек Еркебулан подчеркнул, что одним из важных моментов также является установка современных уличных фонарей прямо на опоры линий электропередачи. По его словам, после завершения всех работ улицы села впервые будут полностью освещены в ночное время.

Деревянные опоры, установленные ещё в 1982 году, уже устарели и не справляются с текущей нагрузкой потребителей. После монтажа новых опор линий электропередачи и замены кабеля у жителей села больше не будет проблем с электроснабжением. В селе проживает около 15 тысяч человек. В течение последних трёх лет здесь поэтапно заменяют старые деревянные опоры на современные и прочные железобетонные. В этом году работы охватили три улицы, - сказал аким.

Жители села также выразили благодарность энергетикам за проделанную работу и вклад в улучшение условий жизни.

Мы давно ждали таких перемен. Радуемся, что энергетики приступили к замене старых, покосившихся столбов. Свет — это жизнь. Пусть он будет в каждом доме. Спасибо специалистам за их труд, — поделилась местная жительница.

Эти меры особенно важны для сельчан, ведь стабильное электроснабжение напрямую влияет на уровень жизни.

Для нас это действительно важно. Стабильное электричество — это не только свет в домах, но и возможность использовать бытовую технику, отопительные приборы, нормально работать и жить, — отметил житель села.

После установки всех новых опор энергетики проведут полное техническое обследование линии, а также заменят изношенные провода и оборудование, чтобы гарантировать бесперебойную подачу электроэнергии.

Отмечается, что энергетиками АО «МРЭК» также запланирована в этом году замена деревянных опор в селе Кызылтобе.

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