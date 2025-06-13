18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
511.77
593.19
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
12.06.2025, 19:31

Кто фаворит Клубного Чемпионата Мира? Прогноз от экспертов

Новости компаний 0 334

В воскресенье начинаем следить за новым турниром - Клубным чемпионатом мира
КЧМ проводился и ранее, но состоял из нескольких матчей, где фаворитом всегда являлся европейский гранд.

Кто фаворит Клубного Чемпионата Мира? Прогноз от экспертов
Кто фаворит Клубного Чемпионата Мира? Прогноз от экспертов

Сейчас же, в преддверии Чемпионата мира по футболу в США, Канаде и Мексике, зрителей готовят к “соккеру” и проводят масштабную Мировую Лигу Чемпионов.

Кто участвует в турнире?

Европа: «Реал» (Испания), «Атлетико» (Испания), «Челси» (Англия), «Манчестер Сити» (Англия), «Бавария» (Германия), «Боруссия» Д (Германия), «Ювентус» (Италия), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Порту» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «РБ Зальцбург» (Австрия).

Южная Америка: «Палмейрас» (Бразилия), «Фламенго» (Бразилия), «Флуминенсе» (Бразилия), «Ботафого» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Бока Хуниорс» (Аргентина).

Центральная и Северная Америки: «Монтеррей» (Мексика), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Лос-Анджелес» (США), «Интер Майами» (США).

Африка: «Аль-Ахли» (Египет), «Видад» (Марокко), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР).

Азия: «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Ульсан» (Южная Корея), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия).

Океания: «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Призовой фонд турнира составит 1 млрд долларов. Победитель турнира получит до 125 млн долларов. Кроме того, ещё 250 млн долларов будут переданы футбольным клубам по всему миру в качестве солидарных выплат. Стимул для команд явно присутствует.

Согласно мнению экспертов компании 1XBET фаворитом КЧМ считается “Манчестер Сити”. Вероятно новые трансферы сделали свое дело. Вторым фаворитом является ПСЖ, который будет сильно мотивирован на победу, но остались ли силы на ещё один турнир? Ну, а в тройку лидеров по мнению 1XBET попала мюнхенская “Бавария”.

Все матчи Клубного Чемпионата Мира будут доступны на сайте 1XBET. Болейте за своего фаворита вместе с главным спонсором спортивных эмоций.

На правах рекламы

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Самое читаемое

"Уезжайте обратно!" — Грузия продолжает депортировать казахстанцев без права на въездНовости Казахстана
03.06.2025, 16:27 0
С 1 июля в Казахстане вводят новое ежемесячное пособиеНовости Казахстана
30.05.2025, 13:19 0
В Казахстане может начаться продажа нового вида недорогого мясаНовости Казахстана
27.05.2025, 18:14 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…