Ремонтная кампания АО «МРЭК» по подготовке к осенне-зимнему периоду в активной фазе. Несмотря на сильную жару до 45 градусов, энергетики продолжают ремонт и обновление энергообъектов. Это важно для того, чтобы в холодное время года жители были обеспечены надёжным электроснабжением.

Энергетики АО «МРЭК» завершили ремонт трансформаторов на четырёх подстанциях в сельской местности

На сегодняшний день завершены работы по ремонту силовых трансформаторов (35/10 кВ и выше) на четырёх подстанциях: ПС Шайыр, ПС Шетпе, ПС Тюб-Караган и ПС Акшукур. Ремонт на подстанции ПС Термальная находится на завершающей стадии.

Параллельно проведён ремонт 66 комплектных трансформаторных подстанций (6/10 кВ), что также направлено на обеспечение стабильной подачи электроэнергии потребителям.

Для повышения надежности электрических сетей специалисты АО «МРЭК» продолжают заменять дефектные опоры, а также физически изношенные провода. Фарфоровые изоляторы длительного срока эксплуатации меняют на новые стеклянные.

С начала ремонтной кампании отремонтировано около 67 км воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ, что соответствует 100% выполнения годового плана. В целом по Мангистаускому региону выполнен капитальный ремонт более 300 км ВЛ различных напряжений (от 0,4 кВ до 220 кВ) при годовом плане в 495,5 км.

Завершены также работы на ряде высоковольтных линий электропередачи: Л-Карамандыбас-1,2, Л-Глинзавод-1,2, Л-Саускан, Л-Тенге-1,2 и Л-КС-Узень-1,2. Это обеспечит дополнительную устойчивость энергосистемы региона в период пиковых нагрузок.

АО «МРЭК» продолжает активную подготовку к отопительному сезону, обеспечивая надёжную и безопасную работу электрических сетей по всему Мангистаускому региону.

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