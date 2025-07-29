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АО «МРЭК» реконструирует подстанцию в Актау

На сегодняшний день идёт к завершению модернизация подстанции ПС-35/6кВ «ПТФ», расположенной в городе Актау. Объект, введённый в эксплуатацию в 1975 году, обеспечивает электроснабжение потребителей 29А микрорайона и ряда коммерческих объектов Мунайлинского района.

Реализация проекта началась в 2024 году — в рамках первого этапа были приобретены необходимые оборудование и комплектующие. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы «Модернизация (реконструкция) оборудования ОРУ-35кВ и ЗРУ-6кВ ПС-35/6кВ «ПТФ». Общий объём инвестиций составляет более одного миллиарда тенге.

На подстанции долгие годы использовалось устаревшее и изношенное оборудование — масляные выключатели 35-6кВ и устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) на базе электромеханических реле. Основное электрооборудование эксплуатировалось свыше 40 лет и давно выработало свой ресурс. Кроме того, масляные выключатели уже сняты с производства, и для их ремонта нет необходимых запчастей. Дальнейшая эксплуатация масляных выключателей при аварийных ситуациях могла привести к их отказу и возгоранию, - рассказал заместитель Председателя Правления по развитию и обеспечению АО «МРЭК» Мурат Иманов.

Кроме того, устройства релейной защиты и автоматики находились в неудовлетворительном состоянии — в аварийных ситуациях они не всегда срабатывали вовремя, что снижало надёжность электроснабжения и могло привести к повреждению электрооборудования.

В целях модернизации энергообъекта и предотвращения возможных рисков проектом предусмотрена полная замена масляных выключателей на современные элегазовые 35 кВ и вакуумные выключатели 6 кВ. Устаревшие системы РЗА заменяют цифровыми микропроцессорными терминалами. Это решение позволит значительно повысить надёжность электроснабжения, сократить эксплуатационные расходы, исключить пожаро- и взрывоопасные ситуации, а также снизить воздействие на окружающую среду, - отметил Мурат Иманов.

Одним из ключевых этапов реконструкции стало внедрение современной системы мониторинга и управления подстанцией. С её помощью данные в режиме реального времени будут поступать на диспетчерский щит РДЦ АО «МРЭК». Это обеспечит оперативный контроль за состоянием сети, положением коммутационного оборудования, а также позволит эффективно оценивать работу системы и точно учитывать распределение и потребление электроэнергии.

На данный момент завершён монтаж шкафов КРУ-6кВ, релейной защиты и автоматики, а также установлено оборудование одной секции открытого распределительного устройства (ОРУ) 35 кВ. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы. Завершение проекта запланировано на сентябрь текущего года.

Реконструкция подстанции «ПТФ» — это важный шаг в направлении устойчивого развития энергетической инфраструктуры региона, повышения надёжности электроснабжения и качества обслуживания потребителей.

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