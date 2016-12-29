О лишении лицензии АО «Казинвестбанк». Информация Казахстанского фонда гарантирования депозитов

В соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан (НБРК) от 26 декабря 2016 года № 291 принято решение о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии на проведение банковских и иных операций за систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) ненадлежащее исполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, с 27 декабря 2016 года.



Приказом Председателя НБРК № 468 от 26 декабря 2016 года назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления АО «Казинвестбанк». Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.



Информируем клиентов АО «Казинвестбанк» о том, что банк, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, не вправе осуществлять банковскую деятельность. В связи с чем, с даты лишения банка лицензии все операции (в том числе расходные операции) по банковским счетам клиентов должны быть прекращены, за исключением зачисления поступающих в банк денег и иным основаниям, установленным законом.



Напоминаем вкладчикам-физическим лицам: депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), т.е., в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка, КФГД осуществляет вкладчикам-физическим лицам выплаты гарантийного возмещения.



Максимальный предел гарантии составляет:



– по депозитам в тенге – до 10 миллионов тенге;

– по депозитам в иностранной валюте – до 5 миллионов тенге.



Выплаты осуществляются в пределах суммы основного долга, начисленное банком вознаграждение не гарантируется. Если договором банковского вклада предусмотрена капитализация вознаграждения, то капитализированное вознаграждение прибавляется к основной сумме депозита и становится объектом гарантии.



Порядок расчетов с вкладчиками



В течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка КФГД объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками АО «Казинвестбанк» в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками. Согласно законодательству, это будет банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать вкладчиков по всей стране. Этот банк будет работать с вкладчиками АО «Казинвестбанк» от имени и за счет средств КФГД.

После объявления КФГД выбранного банка-агента, вкладчикам следует обратиться в отделение данного банка с заявлением на выплату гарантийного возмещения. Банком-агентом будет осуществлена выплата не позднее 5 рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту.



Обратная связь с вкладчиками



КФГД будет информировать вкладчиков о дальнейшем развитии ситуации через СМИ. Вкладчики могут получить дополнительную информацию по вопросам гарантирования депозитов, ознакомиться с законодательством в актуальной редакции на сайте www.kdif.kz. Консультации специалистов по номеру горячей линии 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный) или по телефону: +7 (7272) 915-689.



По всем интересующим вопросам также можно обратиться по телефону «горячей линии» +7(727) 330 00 77, а также в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального Банка РК по телефону: +7 (727) 278 80 84.