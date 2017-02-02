Курс на экспорт

- Сегодня «ТОО «СП «СASPI BITUM» готов полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка страны. У нас есть все возможности осуществлять прямые экспортные поставки нашего битума в страны ближнего и дальнего зарубежья. В перспективе мы рассматриваем сотрудничество с Китаем и рынками Евросоюза. В планах товарищества расширять не только географию экспорта, но и структуру поставок, - сказал генеральный директор Чжао Цзинчжун.

- Завод дает гарантию за выпускаемую продукцию. Недавно мы выпустили экспериментальную партию модифицированного битума. Его получают путем введения в состав нефтяного дорожного битума полимерного компонента (модификатора) SBS. Присутствие полимера повышает диапазон рабочих температур дорожного полотна до 100 градусов по Цельсию, что существенно выше, чем у обычного битума, и увеличивает его износостойкость, позволяет увеличить срок службы дорожного покрытия в 1,5-2 раза, - рассказал первый заместитель генерального директора Утельбаев С.М.

В настоящее время модифицированный битум используется повсеместно в мире для покрытия взлетных полос в аэропортах. В Европе он используется для строительства скоростных трасс. В Казахстане заказов на модифицированный битум пока не поступало, но это только дело времени, считает руководство «ТОО «СП «CASPI BITUM».

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Начало 2017 года стало для «ТОО «СП «CASPI BITUM» поистине знаменательным. Первая партия, а это 650 тонн, казахстанского дорожного битума была впервые экспортирована в Узбекистан, в город Самарканд.По словам руководства завода, экспорт казахстанского битума в страны ближнего и дальнего зарубежья — это один из основных курсов, который держит предприятие.Если говорить о качестве отечественного дорожного битума, то он не уступает мировым стандартам. С момента выпуска битума заводом ни одной претензии со стороны потребителей не имелось.Для производства битума завод использует нефть с месторождения Каражанбас — 1 млн тонн в год. Нефть с месторождения Каражанбас по своим физико-химическим свойствам очень тяжелая, с низким содержанием парафинов, зато для производства дорожных битумов высокого качества это - идеальное сырье. Битум, произведенный из такой нефти, по качеству закрывает широкий температурный диапазон климатических условий Казахстана.Завод по производству битума в г.Актау построен в рамках реализации проекта «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс», предусмотренного государственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы для обеспечения потребностей дорожной отрасли в высококачественном дорожном битуме. «ТОО «СП «CASPI BITUM» является совместным проектом национальной компании «КазМунайГаз» и китайской компании CITIC Group.Реализация этого проекта стала возможной благодаря прямому поручению главы государства Нурсултана Назарбаева.Основная часть рабочего персонала завода - молодые специалисты. В этом плане руководством завода проводятся обучение, повышение квалификации сотрудников. Принят коллективный договор, расширен социальный пакет. Работать на таком предприятии - это очень ответственно и перспективно для специалистов данной отрасли.