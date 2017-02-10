Юрист по телефону

Ежедневно среднестатистический казахстанец нуждается в консультации юриста гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд. Возврат некачественного товара, получение социальных выплат, оформление ребенка в детский сад или школу, спорная ситуация на дороге – это только часть из целого ряда ситуаций, в которых мы привыкли обходиться без квалифицированной поддержки. Но как было бы удобно – просто взять телефон, позвонить доверенному лицу и решить все свои вопросы. И оказывается, это реально, даже если вы обычный студент или домохозяйка. Vlast объясняет, как получить юридическую консультацию по телефону.Я все-таки не понял, зачем мне юрист, если я и так знаю, что могу вернуть товар в течение 14 дней. Ну, если это не носки, конечно.
Возврат товара – это лишь одна конкретная ситуация. Есть еще десятки подобных: от споров с соседями по даче, которые, вы уверены, передвинули забор на целый метр в свою пользу, до сверхурочных часов работы, которые не собирается оплачивать ваш работодатель. В общем-то, даже возвращая товар в магазин, мы часто сталкиваемся с некорректным отношением, когда продавцы пытаюся запутать клиентов и представить ситуацию так, что вернуть товар уже нельзя. Можно, конечно, ругаться. Но большинство боятся выглядеть глупо и смиряются с нарушением собственных прав. Наверное, еще потому, что до конца не уверены в своей правоте. Вот тут не лишней была бы помощь юриста.Да, действительно. В идеале – быстро позвонить и получить консультацию. Так можно?
Можно. И часто этого бывает достаточно. Оппонент, видя, что вы отстаиваете свои интересы в правовом поле при поддержке профессионала, скорее всего сразу же отступит. Конечно, если правда, действительно, на вашей стороне.Ну и куда же мне звонить?
Своему юристу. Таковых на рынке сейчас много. Однако нужно быть уверенным, что нанимаемый вами профи будет доступен для вас всегда. Это, кстати, гарантирует «Европейская юридическая служба» - первая на рынке юридическая компания, оказывающая дистанционные юридические услуги 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году по всем видам права. Чтобы воспользоваться услугами Европейской юридической службы, необходимо приобрести сертификат «Юрист 24», по которому вы получите юридическую помощь в любое удобное для вас время.А где можно приобрести этот сертификат?
«Европейская юридическая служба» сотрудничает с Банком ВТБ (Казахстан), в любом из отделений которого вы можете перечислить платеж в пользу ТОО «Европейская Юридическая Служба» и получить сертификат «Юрист 24». Понятно. А это один универсальный сертификат, который подходит для всех?
Общее название сертификата «Юрист 24», но внутри он делится на четыре тарифа в зависимости от ваших нужд: тариф «Предприниматель», тариф «Семейный», тариф «Стандарт» и тариф «Лайт». Тарифные планы отличаются перечнем и объемом услуг, что, в свою очередь, влияет и на цену. Это сделано специально, чтобы каждый смог найти подходящий себе вариант.Наверное, эта услуга дорого стоит?
Самый простой тариф «Лайт» обойдется Вам в 8 500 тенге в год. Сумма, объективно приемлемая даже для студента. Туда входят устные правовые консультации, предоставление типовых договоров и инструктаж по их заполнению. Проконсультируют вас 12 раз за год, а с договорами будут помогать столько, сколько вам будет нужно. Это, кстати, пригодится и при аренде жилья, и при устройстве на работу. Самый дорогой тариф «Предприниматель» стоит 34 000 тенге в год. Этот тариф предполагает консультирование и по бизнес-вопросам, помощь в переговорах, подготовку юридических документов для компании, письменные консультации и другие опции.Как быть, если я окажусь заграницей и мне понадобится там юридическая помощь?
Действие сертификата ограничивается временем, но не пространством. Это значит, что если год с момента покупки «Юрист 24» не прошел, то даже будучи за рубежом вы можете связаться с юристами по телефону или через интернет. Куда я могу позвонить, чтобы узнать подробности о приобретении этой услуги?
В контактный центр Банка ВТБ (Казахстан) с мобильного по номеру 5050
или со стационарного телефона по номеру 8 (727) 330 50 50
, либо позвонить в контактный центр «Европейской юридической службы» по номеру 8-800-555-70-08
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Источник: Vlast.kz На правах рекламы