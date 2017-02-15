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ЛАДА.kz » Новости компаний

Вкус хлеба

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 13:31
Вкус хлеба
Вкус хлеба
В Приозерном-3 начала работать пекарня «Эльбрус».

С этим ярким событием владельцев предприятия поздравили представители акимата области, филиалов банков, регионального фонда «Даму».

На торжественном открытии пекарни Венера Мустапаева, руководитель областного управления предпринимательства и торговли, отметила, что производство является социально значимым проектом.

- Эльбрус Мамедов – один из тех предпринимателей, которые сдерживают цены на продовольственные товары и трудоустраивают безработных граждан. Мы всегда радуемся, когда такие проекты реализуются, а производства расширяются. Вместе с ним мы переживали весь этап строительства цеха, и сегодня мы вместе радуемся его открытию. Хлебобулочная продукция, которая выпускается в его пекарнях, имеет свой неповторимый аромат и вкус. Многие жители предпочитают именно его продукцию, и я их прекрасно понимаю. Желаю вам благополучного развития и процветания вашего бизнеса, направленного на благо жителей нашего региона, и как можно дольше радовать людей вкусным ароматным хлебом, - сказала Венера Мустапаева.


Вкус хлеба


Как рассказал Валег Мамедов, отец Эльбруса, собственное дело семья начала в 2000 году. Сначала это были продуктовые магазины, но спустя 10 лет Мамедовы решили заняться выпуском хлебобулочных изделий. Построили трехэтажный магазин в 8 микрорайоне города, в подвале обустроили пекарню. К тому времени сыновья – Эльшан и Эльбрус закончили ВУЗы и стали помогать отцу. Справедливости ради надо сказать, что Эльбрус приобщился к семейному бизнесу еще подростком. И вот спустя 17 лет он сам возглавил пекарню. А открылась она в день 30-летия молодого предпринимателя.
Но были почти два года ожидания, пока велось строительство цеха общей площадью 1 000 квадратных метров. По завершении закупили все необходимое оборудование на сумму 20 миллионов тенге.

Вкус хлеба


- Предприятию оказана государственная поддержка через региональный фонд «Даму» в виде субсидирования ставки вознаграждения по кредиту «Казкоммерцбанка». Предприниматель получил кредит на приобретение оборудования под 19% годовых, 10% субсидируется фондом «Даму» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», 9% выплачивает предприниматель. Кроме этого, компания является участником программы «Даму-Ондiрiс». В 2014-2015 годах из Национального фонда Казахстана выделено 200 миллиардов тенге для поддержания предпринимателей в сфере обрабатывающей промышленности. За счет погашения кредитов предыдущими предпринимателями средства выдаются на новые проекты. Данная компания, являясь участником этой программы, получила кредитные средства в сумме 9 миллионов тенге на сырье, сопутствующие материалы и прочие текущие расходы, - рассказал Берик Нургалиев, директор регионального филиала фонда «Даму».


По словам руководителя фонда, в 2016 году «Даму» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» оказал поддержку 127 предпринимателям области, субсидировав 6,8 миллиарда тенге. По программе Национального фонда с начала реализации в 2014 году поддержано 67 проектов на общую сумму 12 миллиардов тенге.

Вкус хлеба


Сегодня пекарня «Эльбрус» снабжает близлежащие населенные пункты и Актау формовым хлебом по себестоимости 50 тенге, несколькими видами батонов с кунжутом (по 80 тенге) и пятью разновидностями сладких булочек по 50 тенге. Изготавливаются изделия из отечественных продуктов, а самый главный ингредиент – мука, поставляется из бейнеуского зернового терминала. Мощность пекарни - семь тысяч штук хлебобулочных изделий в сутки. Пекари и их помощники работают в две смены. Доставку в магазины осуществляют шестеро работников. Приобрести продукцию для семейного ужина и больших тоев можно также в пекарне, которая находится по адресу: поселок Приозерный-3, здание 206, пекарня «Эльбрус».
Хлеб и хлебобулочные изделия являются такими товарами, которые нужны всегда. Люди в разных точках земного шара начинают свой день завтраком с хлебом, без него не обходится ни будничный обед, ни праздничный стол. А если это свежий ароматный хлеб от «Эльбруса», то будни и праздники за столом станут настоящим подарком для каждого жителя нашего многонационального и гостеприимного края.

Вкус хлеба


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