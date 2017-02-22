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Как правильно обращаться с зарплатой?

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:57
Как правильно обращаться с зарплатой?
Как правильно обращаться с зарплатой?
Самое лучшее в работе – это заработная плата! С такой формулировкой могут согласиться многие, и в этом нет ничего зазорного. Зарплата – это не только инструмент для приобретения материальных благ, но и оценка нашего уровня профессионализма. Ради нее мы проводим большую часть жизни на рабочем месте, именно поэтому процесс получения и использования заработанных денег должен быть максимально комфортным.

Сегодня большинство организаций зачисляют заработную плату сотрудникам на банковские карточки. Для этого предприятию необходимо оформить зарплатный проект в любом из казахстанских банков. По словам Сергея Мазурцева, директора филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау, зарплатный проект – это удобство не только для руководства организации, но и для ее работников, особенно если выбрать на рынке наиболее выгодное предложение.
Оформляя зарплатный проект, компания получает несколько плюсов: безопасность и отказ от инкассации, сокращение функций бухгалтерии, упрощение процедуры выдачи денег и сокращение временных и накладных расходов. Работники тоже не лишены выгод, они получают возможность снимать необходимую сумму в нужный момент, повышается уровень конфиденциальности, кроме того, транспортировать деньги на карте намного проще, чем наличные. Если раньше новую форму выплат внедряли, в основном, крупные компании, то сегодня ее преимущества оценили предприятия и самых малых размеров.

- На рынке много предложений по зарплатным проектам. Банк ВТБ (Казахстан) проанализировал рыночные условия и разработал специальное предложение для тех, кто ищет, действительно, выгодный и максимально удобный зарплатный проект, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Сергей Мазурцев. – Мы предлагаем комплексные услуги - пакетные предложения по зарплатным проектам, разработанные специально под разные объемы компаний. Теперь любая компания, будь это представитель крупного бизнеса или МСБ, может подобрать идеальный для себя вариант.
Основные преимущества большинства зарплатных пакетных предложений Банка ВТБ (Казахстан) для компаний: отсутствие комиссии за зачисление заработной платы, открытие счета всего за 1 тенге, возможность выпуска дополнительных карт высокого класса для руководства компании с бесплатным обслуживанием.


В свою очередь, работников компании могут порадовать условия использования дебетных карточек Банка ВТБ (Казахстан), которые в рамках зарплатного проекта банк выпустит бесплатно. Банк предлагает клиентам карты самой популярной в мире международной платежной системы Visa. Чем выше класс выбранной клиентом карты, тем больше бесплатных привилегий в пакете услуг он получает.
Так, в зависимости от предпочтений, клиент может получить такие услуги: 0 тенге за SMS-информирование, бесплатное подключение Интернет-банкинга, бесплатный выпуск дополнительных карт, например, Visa Virtuon (для безопасной оплаты интернет-покупок) и Priority Pass, а также страховки Номад Иншуранс. При соблюдении определенных условий по проведению безналичных платежей абонентская плата не взымается. Таким образом, в рамках основных услуг карта, действительно, для клиента ничего не стоит.

- Еще одно преимущество платежной карты Банка ВТБ (Казахстан) – это начисление вознаграждения на остаток средств на картах, благодаря чему можно превратить собственную зарплатную карту в выгодный депозит, который будет не только сохранять заработанные деньги, но и приумножать их. Выплата вознаграждения на остаток средств на карте в размере 10% годовых осуществляется при условии наличия неснижаемого остатка на платежной карте от 1 000 тенге, - говорит Сергей Мазурцев.


Помимо прочего, владельцы карт Visa Classic, Visa Gold и Visa Platinum могут бесплатно снимать наличные деньги в банкоматах банка, в банкоматах Народного Банка и в сети Группы ВТБ (СНГ), если перечисленные банкоматы клиент не нашел или находится за границей, банк предоставляет возможность проводить до пяти бесплатных операций по снятию наличных в банкоматах в любой точке мира.
Подробности о пакетных тарифах на платежные карты Банка ВТБ (Казахстан) можно узнать по ссылке (вставить ссылку) или по номеру 5050 с мобильного.

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