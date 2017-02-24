Vласть объясняет: когда выгоднее брать залоговый кредит?

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Начинать с анализа вашей цели вполне логично. При этом нужно понимать, что практически на любые нужды можно взять как залоговый, так и беззалоговый кредит. Конечно, ремонт или путешествие можно устроить, не закладывая квартиру в банк, и это выглядит более комфортно, с психологической точки зрения. Однако, если вы задумали глобальную перестройку или большой евротур, оформив залоговый кредит, вы определенно заплатите меньший процент, поэтому начните с определения масштаба вашей цели.В сравнении с беззалоговым залоговое кредитование подразумевает более длительные сроки кредитования, большую сумму займа, а также дополнительные расходы, связанные с оценкой, страхованием и регистрацией залога в уполномоченном органе. Таким образом, ставки вознаграждения по залоговым займам устанавливаются с учетом этих факторов, но при этом обычно они ниже ставок по беззалоговому займу.В Банке ВТБ (Казахстан) доступны суммы до 75 млн тенге для жителей Астаны и Алматы и до 50 млн тенге для жителей других регионов. По срокам вариантов тоже достаточно: от года до 10 лет.При кредитовании под залог недвижимого имущества автотранспорт в залог не принимается. Однако залоговым обеспечением могут выступать как жилая, так и коммерческая недвижимости.Залоговый кредит оформляется дольше, чем беззалоговый, по вышеуказанным причинам. Однако рассмотрение кредита по залоговым займам пройдет быстрее при предоставлении клиентом полного пакета документов.Когда запрашиваемая вами сумма обеспечивается недвижимостью, банк может рассмотреть и даже выдать вам кредит без оценки вашей платежеспособности. Однако в ваших же интересах не забывать основы финансовой грамотности, и даже если банк не оценивает вашу платежеспособность, всегда стоит оценивать ее самому.Во-первых, залоговый кредит всегда дешевле, и при большой сумме и длительном сроке это ощущается сильнее. Во-вторых, у вас обязательно должен быть залог, подходящий требованиям банка. И последнее, что понадобится вам, какой бы кредит вы не выбрали, четкий план и расчёт его погашения, сделать его можно вместе с менеджером банка.