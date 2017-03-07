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ТОО «Бикада» (с торговой маркой Sky Telecom) сообщает своим абонентам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:08
ТОО «Бикада» (с торговой маркой Sky Telecom) сообщает своим абонентам
«SKY SILK» и «Бикада»
Уважаемые Абоненты SKY TELECOM!

В связи со слиянием компаний «SKY SILK» и «Бикада» на данный момент в нашей компании производится переключение базы и объединение базы клиентов. Процедура внутренняя и займет, как минимум, 3-4 дня. Наши специалисты работают круглосуточно и стараются всё завершить ускоренно. После начала работ было объявлено, что по техническим причинам касса временно не будет принимать оплату. Для оповещения после завершения процедуры объединения баз был составлен список всех приходивших оплачивать абонентов с их контактными данными.

Несмотря на то, что услуга Интернет предоставляется по предоплате Интернет будет работать до окончания процедуры переключения и объединения базы.
Исходящая телефонная связь, отключенная у абонентов в связи с неуплатой за декабрь месяц, будет подключена после оплаты абонентской платы за декабрь месяц. В связи с тем, что кассы временно не принимают оплату за услуги снятие номеров не будет производиться.
Приносим свои извинения за созданные временные неудобства! Надеемся на понимание со стороны абонентов.

С уважением, администрация ТОО «Бикада»

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