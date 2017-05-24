Где взять деньги на образование?

- В этом году Банк ВТБ (Казахстан) стал участником государственной образовательной накопительной системы, а это значит, что теперь наши клиенты могут открыть у нас депозит «Образовательный» и помимо процентов от банка получить еще и дополнительную премию от государства, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Сергей Мазурцев.

- Если у вас подрастает ребенок, задумайтесь о его обучении заранее. Здесь важен системный подход, для открытия вклада необходимо 3 МРП – это 6 807 тенге. Если ежемесячно откладывать такую же сумму с первого года обучения ребенка в школе, то к ее окончанию у вас уже накопится существенная сумма на дальнейшее образование ребенка. К тому же, такие ежемесячные отчисления не окажут существенного влияния на семейный бюджет. Поэтому вклад «Образовательный» действительно очень выгодный и самый безопасный финансовый инструмент для накопления средств на образование, - отметил Сергей Мазурцев.

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