Где взять деньги на образование?

Совсем скоро во всех школах страны прозвенит последний звонок, и тысячи юных казахстанцев, а также их родители встанут перед дилеммой: «Что делать дальше? Дать своему чаду высшее образование или отправить на работу?» Конечно, многие понимают, что от уровня образования в дальнейшем будет зависеть размер заработка, поэтому большинство родителей стремится все-таки отправить своих детей на дальнейшее обучение, но тогда возникает еще один вопрос: «Где взять деньги?» Ведь сегодня образование стало довольно дорогим удовольствием.
Несколько лет назад в Казахстане появился Закон «О Государственной образовательной накопительной системе», согласно которому люди, желающие накопить на образование своих детей, получают дополнительные субсидии от государства.
- В этом году Банк ВТБ (Казахстан) стал участником государственной образовательной накопительной системы, а это значит, что теперь наши клиенты могут открыть у нас депозит «Образовательный» и помимо процентов от банка получить еще и дополнительную премию от государства, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Сергей Мазурцев.
- По данным сайта informburo.kz, в настоящий момент по Казахстану уже открыто 17 000 образовательных депозитов. Люди доверяют этой системе, потому что образовательные накопительные вклады – это единственные на данный момент депозиты, которые полностью защищены законодательными актами РК от наложения ареста и взыскания со стороны третьих лиц, к тому же, премия государства, как вид дохода, не подлежит налогообложению.
Государственная образовательная накопительная система (ГОНС) – это возможность для любого казахстанца открыть на свое имя либо на имя ребенка образовательный накопительный вклад, который в будущем можно использовать на оплату профессионально-технического и высшего образования в Казахстане и за рубежом.
Если вы откроете образовательный депозит в Банке ВТБ (Казахстан), на него будет начисляться вознаграждение от банка в размере годовой эффективной ставки 9,4% плюс ежегодное начисление государственной премии 5%. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, а также детей из многодетных семей и из малообеспеченных семей вознаграждение составляет 7%. Государственная премия начисляется ежегодно на всю сумму вклада с учетом вознаграждения от банка, но не более 100 минимальных расчетных показателей в год, в 2017 году 1 МРП равен 2 269 тенге.
Депозит «Образовательный» открывается от 3 до 20 лет, досрочное изъятие вклада предусмотрено только в случае прямого перечисления денег на счет образовательного учреждения. Но при этом держатель депозита может в любой момент его пополнять. Такая система позволит людям действительно накопить именно на учебу и не потратить деньги на другие нужды.
- Если у вас подрастает ребенок, задумайтесь о его обучении заранее. Здесь важен системный подход, для открытия вклада необходимо 3 МРП – это 6 807 тенге. Если ежемесячно откладывать такую же сумму с первого года обучения ребенка в школе, то к ее окончанию у вас уже накопится существенная сумма на дальнейшее образование ребенка. К тому же, такие ежемесячные отчисления не окажут существенного влияния на семейный бюджет. Поэтому вклад «Образовательный» действительно очень выгодный и самый безопасный финансовый инструмент для накопления средств на образование, - отметил Сергей Мазурцев.
Подробности о вкладе «Образовательный» в Банке ВТБ (Казахстан) можно узнать на сайте http://www.vtb-bank.kz
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