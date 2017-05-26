Сейчас на сайте
2713
объявлений
  • Продам 3-комнатную квартиру за 15 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
  • Сдам 1-комнатную квартиру за 7 000 тенге
  • Продам Магазин за 13 000 000 тенге
  • Сдам Гараж за 20 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 27 000 000 тенге
  • Продам 4-комнатную квартиру за 23 000 000 тенге
 

 
Пятница, 26 Мая
+20...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 310.57 KZT
  • €1 = 348.58 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

В Актау пройдет «Зелёный Марафон» Сбербанка – «Километры добрых дел»

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 12:26
В Актау пройдет «Зелёный Марафон» Сбербанка – «Километры добрых дел»
Сбербанк
28 мая 2017 года в 10 городах Казахстана пройдет традиционная спортивно-экологическая акция - «Зелёный Марафон» Сбербанка. Программа марафона включает спортивный забег на символическую дистанцию, а затем участники высадят аллею из деревьев.

В Актау забег состоится в 09:30 на набережной 4 мкр. и пройдет под девизом - «Километры добрых дел». Участие в спортивно-экологической акции бесплатное, ограничений по возрасту нет.

«28 мая мы все вместе выйдем на старт, чтобы побить наш прошлогодний рекорд, когда дистанцию преодолели 2000 тысячи человек по всему Казахстану. Мы будем рады видеть каждого, приглашайте друзей и приходите семьями», - призвал горожан Аскар Калиев, директор филиала в г. Актау ДБ АО «Сбербанк».

Спортивно-экологическая акция «Зеленый Марафон» призвана приобщить казахстанцев к здоровому образу жизни, а также обратить внимание на улучшение экологии и благоустройство окружающей среды.

В этом году «Зеленый Марафон» пройдет 28 мая в Казахстане, России и Белоруссии. В России Сбербанк уже в шестой раз проводит «Зеленый марафон». В текущем году в марафоне примут участие 53 города: от Калининграда до Владивостока. В Казахстане этот спортивный праздник проводится в четвертый раз. В этом году в нем примут участие 10 городов: Астана, Алматы, Актобе, Актау, Кокшетау, Петропавловск, Павлодар, Талдыкорган, Тараз, Шымкент.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Поделись с другими :
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика