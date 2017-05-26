В Актау пройдет «Зелёный Марафон» Сбербанка – «Километры добрых дел»

28 мая 2017 года в 10 городах Казахстана пройдет традиционная спортивно-экологическая акция - «Зелёный Марафон» Сбербанка. Программа марафона включает спортивный забег на символическую дистанцию, а затем участники высадят аллею из деревьев.



В Актау забег состоится в 09:30 на набережной 4 мкр. и пройдет под девизом - «Километры добрых дел». Участие в спортивно-экологической акции бесплатное, ограничений по возрасту нет.



«28 мая мы все вместе выйдем на старт, чтобы побить наш прошлогодний рекорд, когда дистанцию преодолели 2000 тысячи человек по всему Казахстану. Мы будем рады видеть каждого, приглашайте друзей и приходите семьями», - призвал горожан Аскар Калиев, директор филиала в г. Актау ДБ АО «Сбербанк».



Спортивно-экологическая акция «Зеленый Марафон» призвана приобщить казахстанцев к здоровому образу жизни, а также обратить внимание на улучшение экологии и благоустройство окружающей среды.



В этом году «Зеленый Марафон» пройдет 28 мая в Казахстане, России и Белоруссии. В России Сбербанк уже в шестой раз проводит «Зеленый марафон». В текущем году в марафоне примут участие 53 города: от Калининграда до Владивостока. В Казахстане этот спортивный праздник проводится в четвертый раз. В этом году в нем примут участие 10 городов: Астана, Алматы, Актобе, Актау, Кокшетау, Петропавловск, Павлодар, Талдыкорган, Тараз, Шымкент.



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