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Насипкуль Сейдалиева: Мы имеем возможность прикоснуться к будущему

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 17:27
Насипкуль Сейдалиева: Мы имеем возможность прикоснуться к будущему
Насипкуль Сейдалиева
Движение EXPO&WOMЕN - глобальная интеграция женских инициатив за «ЭКСПО», экологию и инновации - создано в Казахстане в июне 2015 года по инициативе общественного лидера страны в сфере зеленой экономики Салтанат Темиркуловны Рахимбековой.
Это новая концепция вовлечения женщин и женских движений в поддержку вклада выставок «ЭКСПО», в устойчивое и инклюзивное развитие, перехода к новому технологическому укладу, моделям общества будущего, инновационную благотворительность и социальное предпринимательство.

Сегодня EXPO&WOMЕN объединяет в своих рядах активных и целеустремленных женщин страны из разных сфер деятельности – представителей бизнеса, государственных органов, социальной сферы, политики, индустриального сектора, общественных деятелей, журналистов. Девиз организации «Интеграция женских инициатив за экологию, инновации и EXPO».
Первая региональная EXPO&WOMЕN в этом году создана в Мангистауской области. Мы беседуем с ее руководителем Насипкуль Байдусеновной Сейдалиевой.

– Насипкуль Байдусеновна, каковы цели и задачи Мангистауского филиала EXPO&WOMЕN?
– Мы придерживаемся того же курса и той же стратегии развития, что и республиканская организация. Перед нами стоят задачи обеспечить диалог и сотрудничество между государственными органами, институтами развития страны, бизнес-сообществом, женскими организациям и др., по вопросам реализации концепции по переходу к зеленой экономике. Оказание содействия реализации стратегии «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства», максимальное вовлечение женщин во все инфраструктурные проекты в рамках реализации новой экономической политики «Нұрлы жол» и EXPO-2017, а также повышение уровня занятости женщин. Мы будем способствовать выявлению новых качественных товаров, производимых отечественными мастерами, их брендированию, распространению приоритетных технических и социальных инноваций.

– Ваш филиал создан недавно. С чего начинаете, какие у вас планы?
– Организуем консультационные, информационные, научные службы по всем направлениям деятельности организации. Разрабатываем социальные, культурные, образовательные программы, создаем рекламно-информационную сеть, действующую в интересах организации. Уже наметили много мероприятий. К примеру, в июне – проведение выставки-ярмарки «Ұлы дала жәрмеңкесі» в крупном торговом комплексе города Актау с участием женщин-ремесленниц Мангистауской области с целью приглашения на «ЭКСПО-2017». На предстоящей международной выставке в Астане нам нужно показать всему миру главное наше богатство – великую историю и богатую культуру. Планируем организовать показ одежды мангистауских дизайнеров и модельеров к «ЭКСПО-2017». Отрадно констатировать тот факт, что многие женщины откликаются на наши инициативы.

– Кто входит в ваше объединение?
– Филиал EXPO&WOMЕN Мангистауской области объединяет в своих рядах активных и неравнодушных женщин – представителей бизнеса, политики, индустриального сектора, общественных деятелей ... Интерес к нашей организации растет, планов много, мы открыты для конструктивного сотрудничества, поэтому наши ряды постоянно пополняются.

– Чем замечателен это проект?
– Сегодня мы имеем шанс не только видеть, как на наших глазах пишется история, но и делать ее своими руками. Проект EXPO&WOMЕN – это всего лишь катализатор перемен, двигатель, стимулирующий прогресс, который невозможно представить без четкой стратегии и заинтересованного участия граждан Казахстана, без новых кадров, новых идей и стремления учиться. Этот проект замечателен тем, что даст нам великолепную возможность прикоснуться к будущему. А казахстанские женщины инициативные и деятельные, всегда в центре жизни страны.

Насипкуль Сейдалиева: Мы имеем возможность прикоснуться к будущему


Насипкуль Сейдалиева: Мы имеем возможность прикоснуться к будущему


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Насипкуль Сейдалиева: Мы имеем возможность прикоснуться к будущему
Насипкуль Сейдалиева: Мы имеем возможность прикоснуться к будущему
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