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Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене

Просмотров:298 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене
Владимир Денисенко, генеральный директор
Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене

В Актау открылся первый фирменный магазин крупнейшего российского производителя обуви «Юничел»!

Челябинская обувная фабрика «Юничел» — лидер российского рынка, производит больше трех миллионов пар обуви в год, которые продаются в 520 фирменных магазинах. Больше 45 магазинов работают в Республике Казахстан.

Строго по ГОСТу
«Юничел» - крупнейшая российская обувная сеть, которая насчитывает 520 фирменных магазинов в России и Казахстане.
Вся обувь под маркой «Юничел» производится в России на трех обувных фабриках: в Челябинске, Оренбурге и Златоусте. Признание потребителей она заслужила своим гарантированным качеством. Для производства обуви используются лучшие материалы, которые заказывают по всему миру: кожа - из Кореи, Турции, России; подошва – из Италии и Польши; клей и фурнитура – из Италии; нитки – из Германии. При этом товар сертифицируется и получает свой санитарный паспорт. Все материалы обязательно тестируются на соответствие стандартам ГОСТа.

Чтобы ноги «спали»
Очень часто приходится слышать выражение: «сапоги настолько удобные, что ноги в них «спят». И, к слову, для большинства покупателей именно удобство и комфорт при ношении являются определяющими при выборе обуви на все случаи жизни.
Удобная колодка - залог того, что обувь будет комфортной. Для этого в «Юничел» работает собственный колодочный цех, кстати, единственный в России. Здесь регулярно проводят замеры, систематизируют полученные данные и выпускают колодку с учетом всех особенностей стоп наших потребителей. Такая обувь гораздо удобнее любой китайской пары, сделанной по среднеевропейским, среднестатистическим лекалам. «Кому, как ни нам знать, что такое настоящая зима, - комментирует генеральный директор обувной фабрики «Юничел» Владимир Денисенко, - поэтому для производства обуви мы используем только натуральную кожу, которая не потрескается в мороз, натуральный мех, который не даст ноге замерзнуть, термоэластопласт, благодаря которому подошва не скользит и не лопается на морозе».

Ваш семейный магазин
В торговых залах «Юничел» представлен широкий ассортимент мужской, женской, детской и подростковой обуви, модели для спорта и зимнего отдыха. Здесь можно подобрать пару туфель для офиса, сменную или спортивную обувь для школы, валенки для зимней охоты и рыбалки, сапожки-«дутыши» для прогулок, высокие демисезонные сапоги, комфортные ботильоны на каблуке или танкетке.
Кстати, в магазинах «Юничел» представлена линейка моделей обуви на полную ногу и высокий подъем.
Ассортимент в магазинах постоянно обновляется. Ежегодно дизайнеры разрабатывают 800-900 новых моделей, которые появляются на полках фирменных магазинов.

«В обувной отрасли ассортимент должен кардинально обновляться, - рассказывает Владимир Денисенко. - Только токарно-винторезные станки, может быть, можно производить годами без изменений, а в обуви от сезона к сезону коллекция должна обновляться на 70 процентов. Поэтому к вопросам ассортимента мы подходим очень серьезно. Наши дизайнеры регулярно посещают ведущие мировые обувные выставки, где черпают свежие идеи и тренды для создания новых коллекций.


В качестве основного направления «Юничел» выбрал для себя, так называемую, городскую классику. Модели, преимущественно, на низком или среднем каблуке, комфортные, универсальные, классические, но не скучные.

Наши награды
Результаты работ не заставляют себя ждать! В этом году «Юничел» стал обладателем Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено». Коллекция обуви от челябинской обувной фабрики была признана лучшей в России. Награду челябинцам вручил известный кутюрье Вячеслав Зайцев на торжественной церемонии в Москве. Кстати, фабрика «Юничел» является одним из первых в России предприятий отрасли, получившим государственную награду «Российский Знак качества».

Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене


Цены еще ниже!
Магазины «Юничел» работают в среднем ценовом сегменте, предлагают комфортную обувь на каждый день. Так, к примеру, женские босоножки из натуральной кожи обойдутся в 13 840 тенге, а мужские сандалии из новой летней коллекции – в 9 225 тенге.
«Для нас очень важно, чтобы потребители в любые, даже не самые простые времена, могли себе позволить приобрести качественную кожаную обувь, - считает генеральный директор «Юничел» Владимир Денисенко. - Мы приглашаем жителей Актау за покупками в фирменный магазин «Юничел»!

Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене


натуральная кожа, 13840 тенге


Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене


натуральная кожа, 13375 тенге


Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене


натуральная кожа, 9225 тенге


Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене


текстиль, 4320 тенге


Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене


натуральная кожа, 8210 тенге


Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене


лак, 6050 тенге


Сделано в России. Кожаная обувь по доступной цене


натуральная кожа, 10800 тенге


г.Актау, 4 микрорайон, 74, павильон рядом с ТЦ "ШУМ"


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