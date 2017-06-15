Молодым везде у нас дорога!

– Я рад, что сегодня молодые специалисты из разных дочерних компаний РД КМГ собрались вместе и защищают проекты, которые направлены на повышение эффективности работы. Этот конкурс проводится для того, чтобы выявить наиболее инициативных и одаренных работников нашей компании, чтобы с помощью предложенных ими новых технологий и современного подхода оптимизировать те или иные процессы в нашей деятельности, – отметил управляющий директор по производству и разработке месторождений АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Куанышбай Нургалиев. – Мы уже внедрили в производство проекты победителей прошлых лет, и видим, что они дают положительные результаты.

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За звание авторов лучших работ состязались 49 молодых специалистов дочерних организаций РД КМГ. Основные критерии отбора – возможность реализации проектов на практике и экономическая эффективность. Работы были представлены в четырех секциях конкурса: «Геология и разработка месторождений», «Техника и технология добычи нефти и газа», «Экономика», «Улучшение производственного процесса, энергетика и АСУТП». По мнению организаторов, такие форумы побуждают молодежь к активному участию в деятельности компаний, способствуют профессиональному росту и раскрывают творческий потенциал инициативных и талантливых работников предприятий.Стоит отметить, что по итогам четырех лет проведения «Дня молодых специалистов» были успешно внедрены в производство работы Айдына Кожаша, Карлыгаш Аманшиевой, Айбека Бисенова, Акжигита Туйешиева, Армана Батаева и Болатбека Уралова. Также на стадии реализации находится проект Жарылгапа Отешова.Особенностью этого года стало проведение первой в истории «Дня молодых специалистов» научно-технической конференции - специальный формат, выбранный для презентации победителями конкурсов своих технологических проектов, которые были успешно внедрены на практике .Для конкурсантов также была организована экскурсия на месторождение Уаз, где в течение вот уже трех лет реализуется инновационный проект «Интеллектуальное месторождение». Молодые работники, приехавшие из разных уголков страны, подробнее узнали о данном проекте, производственных и технологических процессах.В ходе форума специалистам также представилась возможность познакомиться с предпринимателем Гузель Санжаповой. Девушка примечательна тем, что смогла реализовать стартапы по краудфандинговым проектам в России. Гузель поделилась опытом по развитию социального бизнеса и ответила на вопросы присутствующих.По итогам работы в секциях пять проектов были признаны лучшими. Работник АО «Каражанбасмунай» Жарас Исламбердиев стал победителем в секции «Геология и разработка месторождений». В секции «Техника и технология добычи нефти и газа» лучшим был признан проект специалиста АО «Каражанбасмунай» Руслана Акмуханова. Победителем в секции «Экономика» стал работник ТОО «СП «Казгермунай» Гибрат Ауганов. В секции «Улучшение производственного процесса, Энергетика и АСУТП» победу разделили молодые специалисты АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз» Бекназар Таласбаев и Дархан Жанабаев. Разработчики лучших проектов были награждены дипломами и ценными призами.