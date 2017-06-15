Гордость Актау!

«Я испытал новое и самое приятное чувство победы и гордости! Мама, спасибо тебе за все», — поделился эмоциями Алихан сразу после оглашения результатов.

«Когда я узнала о победе сына, я заплакала. Это были слезы радости. Меня переполняет гордость за победу сына», — рассказывает Оразбаева Айгуль, мама Нуржана.

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В олимпиаде приняли участие школы разных брендов из 18 городов нашей республики. Сборную Актау представляли 9 учеников центра интеллектуального центра NURDAMU. И двое участников вернулись в родной город с победами. Амирханов Алихан (6 лет) взял высшую награду - золотую медаль, и кубок Суперчемпион. Вторым призером стал Оразбаев Нуржан (7 лет) и получил в награду серебряную медаль.Ментальная арифметика существует как образовательная методика уже 22 года. Это высокоэффективная программа развития интеллекта, основная цель которой – гармоничное развитие умственных, коммуникативных, лидерских и творческих способностей ребенка.«Наши ученики соревновались с сильнейшими ментальными арифметиками всей страны. Мы готовили наших детей к самым сложным заданиям, и наши старания оправдались. Мы очень рады, что принесли нашему городу две награды», — говорит Мадина Кабдыманаповна, генеральный директор Центра NURDAMU.