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Образование – залог успешного будущего!

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 11:42
Образование – залог успешного будущего!
Образование – залог успешного будущего!
Ведет набор учеников на 2017-2018 учебный год.

В сентябре 2015 года Международная образовательная группа EtonHouse (Сингапур), насчитывающая свыше 100 дошкольных учреждений и школ в 12 странах мира, открыла свою первую школу в Республике Казахстан, в городе Актау!
С момента открытия первой школы в Сингапуре в 1995 году, на протяжении двух десятилетий, родители ценят высокое качество международных образовательных программ, основанных на научных исследованиях, представляемой EtonHouse. Опираясь на постоянную поддержку родителей, вместе с сильной приверженностью к постоянному совершенству и первенству в сфере образовательных услуг, EtonHouse расширяет свои возможности, как на местном, так и международном уровне.
Более 10 000 родителей во всем мире доверили профессионалам Международной школы EtonHouse самое ценное - будущее своих детей.



Образование – залог успешного будущего!Образование – залог успешного будущего!

Образование – залог успешного будущего!Образование – залог успешного будущего!Образование – залог успешного будущего!

Преимущества обучения в Международной школе

EtonHouse Kazakhstan:

  • Обучение по международной программе (прием с 5 лет)
  • Лучшие казахстанские и иностранные преподаватели
  • Комфортная и безопасная среда
  • Полный день обучения (с 8.30 до 18.00)
  • Факультативы и кружки
  • Сбалансированное питание
  • Ученики находятся под постоянным присмотром учителей-ассистентов
  • Удобный пятидневный график занятий


Школа предлагает учебную программу, основанную на лучших международных и местных практиках, предоставляемую профессиональным персоналом на английском, русском или казахском языках.

День открытых дверей – «21» июня 2017 г., с 10-00 до 11-00 ч.


При ранней регистрации предоставляются скидки!!!

Образование – залог успешного будущего


Подробная информация и запись:
Тел.: +7 (7292) 305-585
Моб.: +7 (705) 289 44 77
Адрес: г. Актау, 19 микрорайон, здание 10
Email: info@etonhouse.kz
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