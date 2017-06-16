Ведет набор учеников на 2017-2018 учебный год.
В сентябре 2015 года Международная образовательная группа EtonHouse
(Сингапур), насчитывающая свыше 100 дошкольных учреждений и школ в 12 странах мира, открыла свою первую школу в Республике Казахстан, в городе Актау!
С момента открытия первой школы в Сингапуре в 1995 году, на протяжении двух десятилетий, родители ценят высокое качество международных образовательных программ, основанных на научных исследованиях, представляемой EtonHouse
. Опираясь на постоянную поддержку родителей, вместе с сильной приверженностью к постоянному совершенству и первенству в сфере образовательных услуг, EtonHouse
расширяет свои возможности, как на местном, так и международном уровне.
Более 10 000 родителей во всем мире доверили профессионалам Международной школы EtonHouse
самое ценное - будущее своих детей. Преимущества обучения в Международной школе
EtonHouse Kazakhstan:
- Обучение по международной программе (прием с 5 лет)
- Лучшие казахстанские и иностранные преподаватели
- Комфортная и безопасная среда
- Полный день обучения (с 8.30 до 18.00)
- Факультативы и кружки
- Сбалансированное питание
- Ученики находятся под постоянным присмотром учителей-ассистентов
- Удобный пятидневный график занятий
Школа предлагает учебную программу, основанную на лучших международных и местных практиках, предоставляемую профессиональным персоналом на английском, русском или казахском языках.
День открытых дверей – «21» июня 2017 г., с 10-00 до 11-00 ч.
При ранней регистрации предоставляются скидки!!! Подробная информация и запись:
Образование – залог успешного будущего
Тел.: +7 (7292) 305-585
Моб.: +7 (705) 289 44 77
Адрес: г. Актау, 19 микрорайон, здание 10
Email: info@etonhouse.kz