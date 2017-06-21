Сейчас на сайте
3020
объявлений
  • Продам СОТ Рауан, дом за 5 500 000 тенге
  • Сдам 3-комнатную квартиру за 10 000 тенге
  • Сдам Гараж за 20 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • Продам Атамекен, зем. участок за 30 000 000 тенге
  • Продам Приозерный, 3-комнатную квартиру за 23 000 000 тенге
  • Эвакуатор
 

 
Среда, 21 Июня
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 321.72 KZT
  • €1 = 358.98 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Социальные инвестиции – в регионы

Просмотров:95 Опубликовано: Сегодня, 10:29
Социальные инвестиции – в регионы
Социальные инвестиции – в регионы
Современное оборудование завезли в коррекционные кабинеты четырех специализированных школ Мангистауской области. Логопедические тренажеры, развивающие материалы, массажные зонды, сенсорная и мягкая комнаты – все это получили в подарок «Жанаозенская специальная общеобразовательная и дошкольная организация», «Специальная общеобразовательная школа №3», «Специальная общеобразовательная школа №2» и «Областная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями». Всего в школы было направлено 136 единиц специализированного коррекционного оборудования на сумму 27 млн тенге.

В дошкольном учреждении г.Жанаозен, где обучаются дети с ограниченными возможностями, такое оборудование ждали давно, поскольку оно, по словам педагогов, помогает повысить эффективность образовательного процесса. Презентовали новое оборудование представители АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Как отметил старший специалист департамента социальной политики РД КМГ Муратбек Маханов, данная акция проводится в рамках Программы социальных инвестиций «Менің Елiм» группы компаний АО «Самрук-Казына». Эта программа стартовала в конце прошлого года. Ее координатором является Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». А в Мангистауской области программа была запущена в этом году. В рамках конкурса «Биіктерге бірге!» от школ региона было принято 84 заявки. В результате отобрано 50 образовательных учреждений, представивших лучшие спортивные проекты. И уже в мае они были укомплектованы современным спортивным оборудованием.

Всего же с 2010 по 2015 годы благодаря деятельности АО «Самрук-Казына» благотворительную помощь получили свыше 400 000 человек. Бенефициарами Фонда являются люди из социально уязвимых слоев населения, ветераны Великой Отечественной войны, люди с ограниченными возможностями, дети со сложными диагнозами, активная молодежь, спортивное сообщество, воспитанники детских домов, творческая и научная интеллигенция.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Социальные инвестиции – в регионы
Социальные инвестиции – в регионы
Социальные инвестиции – в регионы
Социальные инвестиции – в регионы
Поделись с другими :
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика