Социальные инвестиции – в регионы

Современное оборудование завезли в коррекционные кабинеты четырех специализированных школ Мангистауской области. Логопедические тренажеры, развивающие материалы, массажные зонды, сенсорная и мягкая комнаты – все это получили в подарок «Жанаозенская специальная общеобразовательная и дошкольная организация», «Специальная общеобразовательная школа №3», «Специальная общеобразовательная школа №2» и «Областная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями». Всего в школы было направлено 136 единиц специализированного коррекционного оборудования на сумму 27 млн тенге.



В дошкольном учреждении г.Жанаозен, где обучаются дети с ограниченными возможностями, такое оборудование ждали давно, поскольку оно, по словам педагогов, помогает повысить эффективность образовательного процесса. Презентовали новое оборудование представители АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Как отметил старший специалист департамента социальной политики РД КМГ Муратбек Маханов, данная акция проводится в рамках Программы социальных инвестиций «Менің Елiм» группы компаний АО «Самрук-Казына». Эта программа стартовала в конце прошлого года. Ее координатором является Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust». А в Мангистауской области программа была запущена в этом году. В рамках конкурса «Биіктерге бірге!» от школ региона было принято 84 заявки. В результате отобрано 50 образовательных учреждений, представивших лучшие спортивные проекты. И уже в мае они были укомплектованы современным спортивным оборудованием.



Всего же с 2010 по 2015 годы благодаря деятельности АО «Самрук-Казына» благотворительную помощь получили свыше 400 000 человек. Бенефициарами Фонда являются люди из социально уязвимых слоев населения, ветераны Великой Отечественной войны, люди с ограниченными возможностями, дети со сложными диагнозами, активная молодежь, спортивное сообщество, воспитанники детских домов, творческая и научная интеллигенция.



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