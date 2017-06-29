Кредиты для МСБ стали еще доступнее

- Халык банк всегда занимал активную позицию в отношении финансирования субъектов МСБ, так как руководство финансового института видит в этом сегменте существенный потенциал для собственного развития. Для нас – это дополнительная точка роста, если хотите, перспективная клиентура будущего. Так, нашими банковскими продуктами для МСБ, такими как «Халык Предприниматель», Бизнес-Medium, в нашей области в прошлом году воспользовались 61 предпринимателей, при этом объем освоенных средств составил более 6 млрд тенге.

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Безусловным лидером по кредитованию сферы предпринимательства в Мангистауской области является Халык банк, которым только в прошлом году было профинансировано 45 субъектов малого предпринимательства на общую сумму более 660 млн тенге. Подробнее об интересных условиях кредитования, предлагаемых Народным банком Казахстана, мы попросили рассказать директора Мангистауского филиала Халык банка Нурлана Абилкаирова.К примеру, в Народном банке Казахстана на протяжении многих лет работает собственная уникальная кредитная программа для малого бизнеса «Халык Предприниматель», которая успела завоевать популярность.Только за последние годы (2016-2017г.), ею воспользовались 72 предпринимателя Мангистауской области. Эта программа была разработана для индивидуальных предпринимателей, в том числе действующих в интересах крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных товариществ, и направлена, в основном, на финансирование действующего бизнеса, а именно, на пополнение оборотного капитала и развитие бизнеса.Вы, как заемщик, также можете направить заемные средства по этой программе на приобретение недвижимого имущества, например, коммерческой недвижимости, земельных участков с целью строительства коммерческой недвижимости, капитальной реконструкции недвижимого имущества для организации бизнеса.- Проблем нет, эта программа предусматривает использование финансирования на инвестиционные цели (приобретение движимого имущества, ремонт/реконструкцию зданий, помещений коммерческого назначения). В качестве залогового обеспечения по данной программе принимается недвижимое имущество и деньги*. В качестве дополнительного обеспечения - земельные участки, оборудование, товарно-материальные запасы, личное имущество, транспортные средства, иное движимое имущество.Программа имеет гибкие сроки предоставления займа на срок от трех месяцев до семи лет. По данной программе предусмотрен льготный период отсрочки платежа до шести месяцев.- В тенге и иностранной валюте до 200 млн тенге. Ставка вознаграждения составляет от 14,5 процента годовых, при этом годовая эффективная ставка (ГЭСВ) 17,2 процента годовых.Приведу конкретный пример. Если вы - предприниматель, резидент, то при получении займа в размере 10 млн тенге сроком на семь лет ежемесячный взнос по стандартным ставкам составит 198 621 тенге, ежемесячный взнос - с учетом ставок с использованием комиссии за организацию займа 181 920 тенге.Да, действительно, мы тоже наблюдаем эти тенденции, и чтобы сделать программу еще более доступной для наших клиентов, мы пересмотрели ряд внутренних процедур.Во-первых, конкретизированы критерии, при соответствии которым анализируется бизнес связанных (аффилиированных) лиц.Во-вторых, исключена необходимость составления отчета о движении денежных средств по проектам по пополнению оборотных средств (т.е. если сумма займа менее 35 млн тенге) и по инвестиционным проектам (если сумма займа меньше 10 млн тенге).В-третьих, сейчас уже не требуется составление письменного юридического заключения для проектов ИП, по которым в качестве залогового обеспечения предлагается жилая недвижимость и/или автотранспорт. Юридическая экспертиза, в таких случаях, проводится в рамках подготовки договоров обеспечения.В-четвертых, мы упростили процедуру оценки жилых квартир, расположенных в рамках границ городов республиканского/областного значения, и автотранспорта. Так, по проектам до 15 млн тенге оценка осуществляется на основании отчета независимого оценщика и без составления заключения службы оценки банка. По более крупным проектам (до 35 млн тенге) составляется заключение службы оценки нашего банка на основании результатов выезда кредитного менеджера. При этом выезд работника Службы оценки и подготовка заключения не требуются.Учитывая данные плюсы этой программы, существенно сокращается срок рассмотрения кредитной заявки Банком. За короткий срок Клиент может получить ответ от Банка о принятом решении, что повлияет на принятие дальнейших действий в бизнесе.Думаю, все эти шаги плюс привлекательные условия доступной программы заинтересуют предпринимателей. Если вас заинтересовала кредитная программа Халык Банка, для получения дополнительной информации вы можете обратиться в наш филиал по адресу : г. Актау, 9 мкр., 6 здание (307 кабинет).