Вкусная акция!

«Сотрудники компании «Бикада» угостили меня бесплатным мороженым. Также я решила поделиться мороженым со своими братишками и сестренками. Хочу поздравить всех казахстанцев с этим праздником. Пусть всегда в праздничные дни раздают бесплатное мороженое. Мы очень рады этому. Я считаю, что сегодняшний день был самым лучшим в этом году».

«Я хочу поблагодарить компанию «Бикада». Меня и моих сестренок угостили бесплатным мороженым. Спасибо каждому из вас».

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Они порадовали жителей и гостей города сладким угощением. С самого раннего утра сотрудники компании на улицах города раздавали бесплатное мороженое. Таким образом, сладкое лакомство получили около 8 тысяч человек, было роздано 232 коробки сладкого угощения.Такое внимание со стороны работников компании «Бикада» не оставило равнодушным не только детей, но и взрослых.ТОО «Бикада» основана в 2002 году. Телекоммуникационная компания предоставляет услуги местной, междугородней и международной связи высокого качества, а также безлимитный высокоскоростной интернет. Компания «Бикада» - это оператор услуг передачи данных нового поколения. Стоит отметить, что в своей работе компания применяет современные IP-технологии.