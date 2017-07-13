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ЛАДА.kz » Новости компаний

Вкусная акция!

Просмотров:146 Опубликовано: Сегодня, 10:28
Вкусная акция!
Вкусная акция!
В честь празднования Дня Астаны компания «Бикада» провела «Вкусную» акцию «Подари хорошее настроение».

Они порадовали жителей и гостей города сладким угощением. С самого раннего утра сотрудники компании на улицах города раздавали бесплатное мороженое. Таким образом, сладкое лакомство получили около 8 тысяч человек, было роздано 232 коробки сладкого угощения.

Такое внимание со стороны работников компании «Бикада» не оставило равнодушным не только детей, но и взрослых. 

Гульшат Нурпейс:
«Сотрудники компании «Бикада» угостили меня бесплатным  мороженым.  Также я решила поделиться  мороженым со своими братишками  и сестренками.  Хочу поздравить всех казахстанцев с этим праздником. Пусть всегда в праздничные дни раздают бесплатное мороженое. Мы очень рады этому.  Я считаю, что сегодняшний  день был самым  лучшим в этом  году».


Нурдаулет Елдибай:
«Я хочу поблагодарить компанию «Бикада». Меня и моих сестренок угостили  бесплатным мороженым. Спасибо каждому из вас».


ТОО «Бикада» основана в 2002 году. Телекоммуникационная компания предоставляет услуги местной, междугородней и международной связи высокого качества, а также безлимитный высокоскоростной интернет. Компания «Бикада» - это оператор услуг передачи данных нового поколения. Стоит отметить, что в своей работе компания  применяет современные IP-технологии.

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Вкусная акция!
Вкусная акция!
Вкусная акция!
Вкусная акция!
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