Банк ВТБ (Казахстан) стал участником программы «Нұрлы жер»

- Теперь клиенты нашего банка смогут оформить заём на приобретение жилья на очень выгодных условиях. Конечная ставка вознаграждения для заемщика по ипотеке составит 10%. Для жителей Алматы и Астаны максимальная сумма займа – 20 млн. тенге, для жителей регионов Казахстана – 15 млн. тенге, сроком до 15 лет, - рассказал заместитель председателя правления - член правления Николай Суганяка.

- Государственная программа «Нұрлы жер», оператором которой является КИК – это возможность для граждан Казахстана приобрести новое жилье на выгодных условиях, - отметил председатель правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Адиль Мухамеджанов. - В рамках программы ежемесячный платеж для заемщика снижается на 30-40% по сравнению с рыночными предложениями, при этом количество уже имеющегося в собственности жилья значения не имеет. Заявку на участие в программе может подать любой гражданин Казахстана, при этом ему не придется стоять в очереди, как в ситуации с другими льготными предложениями.

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Первоначальный взнос по ипотечному займу в рамках программы «Нұрлы жер» составит 30%, при этом кредит выдается в национальной валюте и только на приобретение первичного жилья.При получении займа заемщик получает график платежей, в котором вознаграждение, уплачиваемое банку, разделено на субсидируемую часть и не субсидируемую. Не субсидируемую часть вознаграждения и основной долг заемщик выплачивает самостоятельно, а субсидируемую часть КИК будет возмещать банку самостоятельно напрямую.За дополнительной информацией вы всегда можете обратиться по телефону 5050 с мобильного.