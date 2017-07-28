Зарабатывайте на покупках по картам Cбербанка

Баллы лояльности, бонусы, скидки и промо-коды уже давно вошли в обиход рядового покупателя. Но эти инструменты только экономят наши деньги. Сегодня банки предлагают потребителям финансовых услуг сервис Cashback, с помощью которого можно заработать на покупках. Что значит Cashback?
Слово «Cashback» в дословном переводе с английского языка означает «возврат денег». В чем же тогда выгода банка от этой услуги, если фактически часть прибыли получаемой от их обслуживания уходит клиентам? Сервис Cashback чаще всего представляет собой программу лояльности, которая стимулирует клиентов совершать безналичные платежи. Чем больше расчетов по карте, тем больше зарабатывает клиент и банк.
«Во всем мире функция Cashback появилась еще в начале нулевых. В Казахстане банки начали предлагать эту опцию клиентам относительно недавно. Причем деньги возвращались за покупки только в определённых торговых сетях или за обслуживание в партнерских заправочных станциях, отелях, ресторанах, магазинах и т.д. А в некоторых случаях вместо денег финансовые организации возвращали бонусы или баллы. Но время не стоит на месте. Сегодня Сбербанк рад предложить всем своим клиентам один из самых высоких Cashback. Возврат денег начисляется за любые покупки, совершенные с помощью карты банка», - говорит Аскар Калиев, директор филиала Сбербанка в городе Актау.Как получить возврат денег?
С 1 июля 2017 года владельцы карт Сбербанка начнут получать возврат денег за свои покупки. Причем деньги будут возвращены не только за оплату через POS-терминалы, но и за покупки в интернете. Клиент по SMS получит информацию о сумме возврата, а в последний день месяца все суммы Cashback будут начислены на счёт владельца карты. Эта опция действует на всех новых и уже выпущенных картах.Преимущества Cashback по картам Сбербанка:
- один из самых больших % Cashback независимо от сегмента торговли;
- сбербанк возвращает деньги, а не бонусы. Чем выше статус карты, тем выше Cashback:
Классические карты: - Visa Classic, Master Сard Standart, CUP Classic – cashback 0.5%;
Золотые карты: - Visa Gold, Master Card Gold, CUP Gold – cashback 1%;
Платиновые карты: - Visa Platinum, Visa Infinite, Master Card Platinum, Master Card World Elite, CUP Platinum, CUP Diamond Chip – cashback 1.2%.
Cashback не начисляется на кобрендовые карты Nomad, Nomad Black Edition, OTTWorld, на бизнес-карты, корпоративные карты, карты Electron и Virtuon. Кроме того клиенты не получат возврат денег за операции в мобильной или web-версии Сбербанк Онлайн. Узнать подробности о Cashback в Сбербанке можно, позвонив в call-центр по номеру:
8 (727) 250-30-20, а также на сайте www.sberbank.kz
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