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ЛАДА.kz » Новости компаний

Как облегчить кредитную нагрузку?

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 15:10
Как облегчить кредитную нагрузку?
Как облегчить кредитную нагрузку?
Беззалоговые кредиты - самый популярный банковский продукт среди казахстанцев. И на самом деле, займы часто выручают нас в различных жизненных ситуациях, но, обращаясь в банк за кредитом, мы, к сожалению, не всегда можем объективно оценить, какое давление он окажет на семейный бюджет. О том, как можно снизить свою долговую нагрузку, если вы уже имеете кредиты, рассказал директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Сергей Мазурцев.

- На сегодняшний день самый действенный способ снижения кредитной нагрузки для физических лиц – это рефинансирование, то есть частичное или полное погашение ссуды за счет получения нового, более дешевого кредита. Заемщик берет заем в том же или другом банке под меньший процент, погашает предыдущий кредит и выплачивает новую задолженность. Таким образом ставка вознаграждения становится ниже, а следовательно вы будете погашать меньшую сумму кредита, - говорит Сергей Мазурцев.


Существует несколько основных причин, по которым людям выгодно рефинансировать взятые ранее займы. Первая и самая распространенная – снижение процентной ставки по вознаграждению. Вторая – смена валюты кредита. Эта причина стала особенно актуальной после девальвации, когда долларовые займы стали очень невыгодными для людей, получающих заработок в национальной валюте. Третья причина – рефинасирование, для объединения нескольких кредитов в одном банке. Бывает, что у одной семьи в обслуживании находится несколько кредитов одновременно. Это не очень удобно, хотя бы по-тому, что по всем кредитам разные даты выплат – можно просто запутаться. Если вы нашли выгодные условия рефинансирования, лучше всего объеденить все займы в одном месте – это поможет сэкономить вам не только деньги, но и время на их обслуживание. Еще одна распространенная причина – рефинансирование с целью получения большей суммы кредита.

– Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает очень выгодные условия по рефинансированию кредитов других банков. Если вам больше 22-х лет, вы зарабатываете от 60 000 тенге и имеете хорошую кредитную историю – можете обратиться в наш банк с целью рефинансирования кредита на сумму до 5 000 000 тенге под 17% годовых без залога. Если у вас появится крупная сумма, вы сможете погасить такой кредит от Банка ВТБ (Казахстан) досрочно, в любое время, - отметил директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Сергей Мазурцев. Еще один плюс кредитования в банке ВТБ – это доступность. Вносить оплату по кредиту можно в любом отделении банка, через интернет-банкинг и информационно-платежные терминалы, а также в 3500 отделениях АО «Казпочта», которые расположены даже в самых отдаленных населеных пунктах страны.


Подробности о программах рефинансирования в Банке ВТБ (Казахстан) можно узнать по номеру 5050 с мобильного.

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