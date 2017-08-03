Совершенству нет предела

«Данный проект даст возможность специалистам сварочного дела повысить свои знания по основам современной промышленной сварки и закрепить их на практике. В проекте принимают участие более 60 специалистов трех нефтесервисных компаний», - отметила управляющий директор по нефтесервисным проектам АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Айнур Шаненова.

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Стремительное развитие технологий в производстве, безусловно, позволяет достигать компаниям большего эффекта производственной деятельности. Внедрение новых технологий, передовых методов работы обуславливает дальнейшие перспективы компании. Обновление сварочного производства для РД КМГ - это один из фрагментов общей политики технологического развития компании. В то же время постоянное совершенствование профессиональных навыков своих работников всегда является приоритетом в политике компании.Обучение сварщиков будет проходить в три этапа, первым из которых является тестирование участников для определения уровня общей подготовки сварщика. Само тестирование состоит из двух частей: теоретической и практической. Работники должны дать ответы на 20 базовых вопросов по сварке. Практический тест предполагает демонстрацию работы на действующем оборудовании. В частности, предполагаются такие задания, как сварка стыкового шва в вертикальном положении, сварка снизу-вверх с толщиной сварочного шва 12-15 мм, что по уровню сложности соответствует сварщику третьего разряда.Далее все участники пройдут теоретический курс. Теория от общего курса подготовки составляет примерно 20 процентов и длится три рабочих дня, включая финальное тестирование из 30 вопросов для закрепления теоретического материала.Практическая часть подготовки сварщиков будет проходить на полуавтоматическом сварочном оборудовании с высокой производительностью. Длительность практической части обучения займет еще семь рабочих дней.Практическая часть обучения проходит группами в специально подготовленном оборудованном месте. Для эффективности практических занятий группы будут малокомплектными, до 10 человек, в распоряжение которых предоставляется пять сварочных постов, полностью укомплектованных необходимыми для занятий оборудованием и расходным материалом.Отдельно следует сказать об инструкторах. Все они с опытом работы более 10 лет в крупных международных проектах типа Кашаган, ТШО, КПО и дригие. Соответственно их работа строится с применением европейских и американских стандартов, все они имеют высшую квалификацию и дипломы международного уровня. Оценку же выполненных участниками практических заданий будет давать инструктор с сертификатом инспектора по сварке.Столь серьезный подход к очередному обучающему проекту демонстрирует высокие стандарты, которым следуют РД «КазМунайГаз». Безусловно, это нужно для бизнеса, для самой компании, но не менее это важно и для самих работников. Профессионализм – это конкурентное преимущество каждого успешного человека. Так было всегда. Но в современном мире этот профессионализм необходимо постоянно подтверждать, повышать и совершенствовать.