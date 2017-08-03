Совершенству нет предела

С 27 июля АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» проводит обучение сварщиков нефтесервисных дочерних организаций – ТОО «Кен-Курылыс Сервис», ТОО «ОзенМунайСервис», ТОО «УДТВ». Данное мероприятие организовано в рамках внедрения новых технологических процессов производства при финансовой поддержке АО «Озенмунайгаз». Целью обучение является освоение рабочими Группы компаний современных методов сварочного производства, повышение продуктивности качества работ, совершенствование деятельности работников нефтесервисных дочерних и зависимых организаций РД «КазМунайГаз».
Стремительное развитие технологий в производстве, безусловно, позволяет достигать компаниям большего эффекта производственной деятельности. Внедрение новых технологий, передовых методов работы обуславливает дальнейшие перспективы компании. Обновление сварочного производства для РД КМГ - это один из фрагментов общей политики технологического развития компании. В то же время постоянное совершенствование профессиональных навыков своих работников всегда является приоритетом в политике компании.
«Данный проект даст возможность специалистам сварочного дела повысить свои знания по основам современной промышленной сварки и закрепить их на практике. В проекте принимают участие более 60 специалистов трех нефтесервисных компаний», - отметила управляющий директор по нефтесервисным проектам АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» Айнур Шаненова.
Обучение сварщиков будет проходить в три этапа, первым из которых является тестирование участников для определения уровня общей подготовки сварщика. Само тестирование состоит из двух частей: теоретической и практической. Работники должны дать ответы на 20 базовых вопросов по сварке. Практический тест предполагает демонстрацию работы на действующем оборудовании. В частности, предполагаются такие задания, как сварка стыкового шва в вертикальном положении, сварка снизу-вверх с толщиной сварочного шва 12-15 мм, что по уровню сложности соответствует сварщику третьего разряда.
Далее все участники пройдут теоретический курс. Теория от общего курса подготовки составляет примерно 20 процентов и длится три рабочих дня, включая финальное тестирование из 30 вопросов для закрепления теоретического материала.
Практическая часть подготовки сварщиков будет проходить на полуавтоматическом сварочном оборудовании с высокой производительностью. Длительность практической части обучения займет еще семь рабочих дней.
Практическая часть обучения проходит группами в специально подготовленном оборудованном месте. Для эффективности практических занятий группы будут малокомплектными, до 10 человек, в распоряжение которых предоставляется пять сварочных постов, полностью укомплектованных необходимыми для занятий оборудованием и расходным материалом.
Отдельно следует сказать об инструкторах. Все они с опытом работы более 10 лет в крупных международных проектах типа Кашаган, ТШО, КПО и дригие. Соответственно их работа строится с применением европейских и американских стандартов, все они имеют высшую квалификацию и дипломы международного уровня. Оценку же выполненных участниками практических заданий будет давать инструктор с сертификатом инспектора по сварке.
Столь серьезный подход к очередному обучающему проекту демонстрирует высокие стандарты, которым следуют РД «КазМунайГаз». Безусловно, это нужно для бизнеса, для самой компании, но не менее это важно и для самих работников. Профессионализм – это конкурентное преимущество каждого успешного человека. Так было всегда. Но в современном мире этот профессионализм необходимо постоянно подтверждать, повышать и совершенствовать.На правах рекламы