Где взять крупную сумму?

- В сравнении с беззалоговыми займами и кредитными картами у залогового потребительского кредита есть два основных преимущества: сумма кредита и срок погашения больше, что позволяет выбирать оптимальный размер ежемесячного платежа, - рассказывает начальник отдела продаж и обслуживания физических лиц филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Кайрат Хасанов. – Например, в нашем банке беззалоговый «Кредит наличными» можно получить на сумму до 5 000 000 тенге сроком до 5 лет, а залоговый кредит позволяет рассчитывать на банковский заём до 50 000 000 тенге сроком до 10 лет. Разница существенная.

- Чаще всего клиенты хотят получить деньги как можно скорее. Чтобы ускорить процесс получения займа, в Банке ВТБ (Казахстан) можно заполнить предварительную заявку на кредит на сайте банка. После менеджер проконсультирует вас по телефону, предложит вам все необходимые расчёты под ваш конкретный случай. Впрочем, точно такую же консультацию вы можете получить на месте – в отделении банка, – отметил Кайрат Хасанов.

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