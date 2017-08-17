Готовимся к школьному сезону

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В школьной коллекции «Юничел» более 300 моделей, поэтому в фирменных магазинах сети можно выбрать обувь на любой самый взыскательный вкус.по-прежнему, остаются актуальными модели конструкции «лофер» с текстильными вставками, которые обеспечат плотное прилегание обуви, но сэкономят время на их надевание. Более строгие модели - в стиле «дерби» со шнуровкой.классический вариант для школы - туфли-лодочки. В коллекции «Юничел» представлена большая линейка моделей: с ремешком, с лаконичными украшениями, с изящной перфорацией. Есть более закрытые туфли в конструкции «лофер». А хитом продаж являются туфли из черной или темно-синей лакированной кожи.На протяжении последних сезонов продолжают оставаться модными классические модели брогов. У «Юничел» они представлены в разных расцветках с лакированным верхом, замшей или тисненой кожей.Как минимум, три: первая – уличная, по сезону, вторая – сменная. Именно в ней школьник будет проводить значительную часть своего времени – до 5-8 часов в день. Третья – спортивная, для физкультуры. Кроме этого, иногда требуется обувь для торжественных случаев. Как видим, родителям предстоят значительные расходы. Однако школьная коллекция «Юничел» позволит грамотно распределить бюджет на подготовку к школе.Специалисты советуют не экономить на сезонной и на сменной обуви. Ведь речь идет о здоровье детей. Желательно, чтобы верх обуви был из натуральной кожи. Или, по крайней мере, у них должна быть натуральная подкладка, которая обеспечит правильный микроклимат – позволит коже «дышать» и будет впитывать излишки влаги.Для физкультуры можно приобрести кроссовки с текстильным верхом. Тем более, это сейчас очень модно. У всех кроссовок «Юничел» гибкая, легкая и светлая подошва, которая не оставляет следов на паркете спортзалов. Она представлена в разных цветах и подойдет как для мальчиков, так и для девочек. Для торжественных случаев можно подобрать обувь из лакированной кожи.Стопа человека имеет более 250 000 потовых желез. Обычно они выделяют в сутки до 400 мл влаги. В обычном состоянии она испаряется, обеспечивая терморегуляцию. Однако искусственные материалы верха и подкладки некачественной обуви не дают коже дышать, возникает микроклимат, который вызывает размножение патогенных микроорганизмов. Все это грозит развитием грибка стопы и другими неприятностями. Беду можно предотвратить. Первое правило – носить качественную обувь из натуральной кожи или, как минимум, с подкладкой из натуральных материалов. Еще важно выбирать обувь ребенку по размеру или с небольшим запасом на вырост, но ни в коем случае не тесную и узкую.Обувная фирма «Юничел» - это российское предприятие с 85-летней историей. Оно является лидером по объему производства обуви из натуральной кожи. Здесь сохранились лучшие традиции ее изготовления. И к производству детского ассортимента предъявляются самые высокие требования. Все материалы проходят экспертизу на строгое соответствие ГОСТ в собственной лаборатории фабрики.Приобрести школьную обувь «Юничел» можно в фирменных магазинах.