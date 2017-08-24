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Главные вопросы о кредитах

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Главные вопросы о кредитах
Главные вопросы о кредитах
Кредитование – один из самых популярных банковских продуктов в Казахстане. Очень часто банковские займы выручают нас в различных жизненых ситуациях, требующих оперативных финансовых вливаний, будь то покупка нового автомобиля, приобретение туристической путевки или затраты на образование. Но иногда обилие товаров и услуг подталкивает нас на необдуманные покупки, ради которых мы обрастаем долгами, заметно усложняющими жизнь. Стоит ли вообще брать кредиты и что делать, если их нечем отдавать? Эти и другие вопросы мы задали начальнику отдела продаж и обслуживания физических лиц филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Кайрату Хасанову.


Расскажите, пожалуйста, какие виды кредитования пользуются наибольшей популярностью среди казахстанцев?
Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает физическим лицам различные варианты кредитования: потребительские кредиты, залоговые займы, ипотеку и автокредитование. Самый популярный заём среди наших клиентов – «Кредит наличными», который выдается сроком до 5 лет на сумму до 5 000 000 тенге. Кстати, летом этого года мы значительно снизили ставки вознаграждения по этому займу. Сегодня «Кредит наличными» в нашем банке можно взять по ставке 17% годовых, а это одно из самых выгодных предложений на рынке на сегодняшний день. Еще один плюс этого продукта в том, что он не требует залога и первоначального взноса.

Ваш банк может выдать потребительский кредит любому желающему или вы строго оцениваете платежеспособность клиента, принимая решение?
Мы видим свою миссию в том, чтобы обучить наших клиентов финансовой грамотности, на доступных примерах показываем, как важно во времена экономической нестабильности умело распоряжаться своими средствами и семейным бюджетом. К сожалению, часто бывает, что люди берут кредиты под давлением сиюминутных желаний, не думая о будущем. В нашем банке работают профессионалы, которые оценивая возможности клиента, предлагают ему наилучший вариант. Если мы видим, что человек хочет взять заём под давлением импульсивных желаний, к примеру, на покупку каких-то супермодных товаров, но при этом его заработок не позволит ему после такого приобретения жить как прежде и сильно скажется на семейном бюджете, то мы стараемся предостеречь клиента от таких покупок и тем более кредитов на них.

Что делать, если человек уже взял кредит, но случился форс-мажер (к примеру, потеря работы) и ему стало нечем выплачивать кредит?
Первым делом нужно обратиться в банк и рассказать о своей проблеме. В большинстве случаев кредитные организации всегда идут навстречу добросовестным клиентам. Скорее всего банк предложит клиенту с такими проблемами реструктуризацию долга, то есть продлит срок выплаты, что скажется на сокращении суммы ежемесячного платежа или предоставит отсрочку, если финасовые трудности носят кратковременный характер. Если, к примеру, у вас остался источник дохода, но он стал меньше, либо вы просто осознали, что долговая нагрузка для вас тяжела, можно рефинансировать кредит в другом банке. Например, сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает очень выгодные условия по рефинансированию займов, полученных в других банках. С помощью этого инструмента вы можете снизить ставку вознограждения по кредиту и даже увеличить его сумму до 5 000 000 тенге.

Подробности о кредитовании и рефинансировании в Банке ВТБ (Казахстан) можно узнать по ссылке https://www.vtb-bank.kz/individuals/kreditovanie/.

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