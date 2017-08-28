Одна выгодная история

Популярный летний хит, звучавший из автомагнитолы Алии Рахметовой, постепенно затихал. Из динамиков послышался бархатный мужской голос ведущего новостей, который рассказывал о небывалом росте ипотечного кредитования в Казахстане. Алия прислушалась и повернула кнопку громкости на максимум.



…«По итогам июня объём ипотечных займов достиг рекордного показателя, который превысил 1 триллион тенге. Существенное влияние на ипотеку в Казахстане оказала госпрограмма Нұрлы Жер», - подытожил ведущий.



«Ержан вчера говорил что-то про Нұрлы Жер», - вспоминала Алия. Последние 5 лет они с мужем усердно копили на собственное жилье. Ипотеку не рассматривали, пугали неподъемные проценты, переплаты и комиссии. – «Неужели удастся обзавестись собственной квартирой, в которой все будет устроено так, как мы захотим. Например, каждое утро начинать с аппетитного завтрака и ароматного кофе», - размышления Алии прервал звонок мобильного.

Звонил Ержан. Загадочным голосом муж попросил Алию подъехать через 15 минут к новому жилищному комплексу.



Когда Алия добралась до назначенного места, Ержан уже ждал ее. Рядом с ним стоял незнакомый мужчина в деловом костюме.

«Дорогая, сегодня нам нужно выбрать наш будущий дом. Это Алмат, он покажет нам несколько квартир», - представил менеджера Ержан.

Первая квартира запомнилась Алие чудесным видом на город. Вторая отличалась подходящей планировкой. Третий вариант сочетал в себе и то, и другое. Выбор был сделан. Менеджер Алмат порекомендовал супругам не затягивать с решением, поскольку в связи с новой жилищной программой «Нұрлы Жер» квартиры в этом комплексе очень бысто раскупают. - «Советую вам незамедлительно отправиться в банк и обсудить условия».



Сразу ряд банков предлагали получить ипотеку по программе «Нұрлы Жер». «Смотри, Алия, в Сбербанке после окончания ставки субсидирования условия выгоднее. Здесь нам нужно будет платить всего на полпроцента больше после того, как государственная субсидия закончится», - говорил Ержан, показывая жене информацию о кредите на смартфоне. Алия, как истинная восточная женщина, покорно согласилась, и супруги поехали в ближайшее отделение банка.

Прибыв в банк, Ержан с Алией прошли к обслуживающему менеджеру. На столике стояла табличка с надписью: «Диана Исаева, менеджер ДБ АО «Сбербанк». Ержан спросил у сотрудницы про программу «Нұрлы Жер».



«По программе «Нұрлы Жер» в Сбербанке дейсвуют уникальные условия. После окончания срока государственного субсидирования ставка по кредиту для наших клиентов будет составлять 10,5%. Для того, чтобы приобрести выбранную квартиру, достаточно внести 30% от ее стоимости. Ставка вознограждения до 120 месяцев будет состалять 10% годовых, а после истечения этого срока ставка вырастет всего на полпроцента - до 10,5%. Кроме того, если вы решите погасить кредит досрочно, штрафных санкций не будет. Максимальная сумма займа - до 15 миллионов тенге», - подытожила менеджер Диана.



«А если нас устроили ваши условия и мы готовы оформить кредит, какие документы нужны?» - задал вопрос Ержан.



«Для подачи кредитоной заявки достаточно предоставить удостоверение личности и справку о доходах с места работы. Мы рассмотрим ваше обращение в течение четырех дней. В случае положительного решения менеджер банка свяжется с вами и запросит дополнительные документы на квартиру, которые необходимо будет взять у застройщика», - сказала менеджер.



У Ержана были при себе документы и менеджер оформила кредитную заявку за несколько минут. Супругам оставалось только ждать решения со стороны банка.

В новенькой, обставленной на свой вкус квартире прохладным августовским утром распространялся приятный аромат только что сваренного кофе. Ержан надел свежевыглаженную рубашку и направился на кухню, где его ждал аппетитный завтрак. На столе рядом с тарелкой лежала записка: «Дорогой, я уехала за продуктами. Пожалуйста, не задерживайся на работе, сегодня придут гости! Будем справлять новоселье. Целую, Алия».



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