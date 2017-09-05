Где найти доступную ипотеку?

- В Банке ВТБ (Казахстан) конечная ставка вознаграждения для заемщика в рамках программы «Нурлы жер» составит 10%. Для жителей Алматы и Астаны максимальная сумма займа – 20 млн. тенге, для жителей регионов Казахстана – 15 млн. тенге сроком до 15 лет, - рассказал начальник отдела продаж и обслуживания физических лиц филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Кайрат Хасанов.

- Я уже три года являюсь клиентом Банка ВТБ (Казахстан), мне всегда нравилось здесь обслуживание, я доверяю этому банку и поэтому, когда встал вопрос о получении ипотеки, обратился именно сюда, - говорит Темирлан Рахимжанов. – Весь процесс оформления и выдачи займа прошел в кратчайшие сроки, за что я благодарен менеджерам банка. И, конечно же, я очень рад, что смог оформить ипотеку по программе «Нурлы жер», теперь с уверенностью могу сказать, что эта программа действительно работает.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ