«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 05 Сентября
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 338.22 KZT
  • €1 = 402.89 KZT
  • 1 RUB = 5.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Где найти доступную ипотеку?

Просмотров:9 Опубликовано: Сегодня, 11:07
Где найти доступную ипотеку?
Где найти доступную ипотеку?
Сегодня в Казахстане цены на недвижимость смущают даже весьма состоятельных граждан, а молодых специалистов они просто пугают. Но вопрос приобретения собственного жилья рано или поздно встает почти перед каждой семьей, и тогда первоочередной задачей становится поиск денег на такую крупную покупку. Конечно, можно попробовать скопить необходимую сумму, но, как показывает практика, это удается далеко не многим и занимает уйму времени. А если жилье нужно уже сейчас? Тогда возникает мысль взять ипотеку, но многих клиентов этот банковский продукт отпугивает большими ставками вознаграждения.

В помощь казахстанцам государство запустило программу жилищного строительства «Нурлы жер», с помощью которой граждане могут приобрести новые квартиры на более выгодных условиях: ежемесячный платеж для заемщика снижается на 30-40% по сравнению с рыночными предложениями по ипотеке. Заявку на участие в программе может подать любой гражданин Казахстана, при этом ему не придется стоять в очереди, как в ситуации с другими льготными предложениями.

- В Банке ВТБ (Казахстан) конечная ставка вознаграждения для заемщика в рамках программы «Нурлы жер» составит 10%. Для жителей Алматы и Астаны максимальная сумма займа – 20 млн. тенге, для жителей регионов Казахстана – 15 млн. тенге сроком до 15 лет, - рассказал начальник отдела продаж и обслуживания физических лиц филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Кайрат Хасанов.


Первоначальный взнос по ипотечному займу в рамках программы «Нұрлы жер» составит 30%, при этом кредит выдается в национальной валюте и только на приобретение первичного, то есть нового жилья. В отличие от других льготных жилищных программ, для получения кредита по «Нурлы жер» не нужно стоять в очереди. Кроме того, количество уже имеющегося в собственности у заемщика жилья не имеет значения.
Астанчанин Темирлан Рахимжанов первым получил ипотечный кредит по программе «Нурлы жер» в Банке ВТБ (Казахстан). Недавно он начал присматривать варианты приобретения жилья в столице для своей младшей сестры.

- Я уже три года являюсь клиентом Банка ВТБ (Казахстан), мне всегда нравилось здесь обслуживание, я доверяю этому банку и поэтому, когда встал вопрос о получении ипотеки, обратился именно сюда, - говорит Темирлан Рахимжанов. – Весь процесс оформления и выдачи займа прошел в кратчайшие сроки, за что я благодарен менеджерам банка. И, конечно же, я очень рад, что смог оформить ипотеку по программе «Нурлы жер», теперь с уверенностью могу сказать, что эта программа действительно работает.


Еще один приятный момент - в рамках этой программы банк не взимает комиссии, связанные с получением/обслуживанием займов/заключением договора. Узнать подробности о кредитовании в рамках программы «Нурлы жер», а также оставить заявку на получение займа можно по ссылке http://www.vtb-bank.kz/individuals/kreditovanie/mortgage-nurly-zher/.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Поделись с другими :
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика