Сотрудники предприятия АО «Озенмунайгаз» отметили День нефтяника

Нефтепромысловое управление, которое ныне имеет название «Озенмунайгаз», было создано 15 июля 1964 года. С тех самых пор нефтяники региона день и ночь добывают нефть и газ для страны. И даже в профессиональный праздник работа здесь не останавливается



Те же, кто пришел в минувшую пятницу на корпоративный праздник, отметили этот день с весельем. Праздничное мероприятие прошло в Доме культуры города Жанаозен. Зал был полон людей, не было ни одного пустого места. Все пришли поздравить друг друга с большим праздником и пожелать компании дальнейшего процветания.



Для работников был организован концерт с участием казахстанских артистов. Ветеранов труда и лучших работников чествовали почётными грамотами и нагрудными знаками. Повсюду звучала музыка и витало праздничное настроение. Как никак, гуляет «Озенмунайгаз», одно из системообразующих предприятий области.



- С начала года компания все свои социальные обязательства перед работниками, акционерами и городом исправно выполняет. Зарплата работникам выплачивается в сроки, все обес-печены социальным пакетом, - сообщил в своем выступлении заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Максат Ибагаров. - Чуть меньше месяца назад мы подписали коллективный договор с представителями профсоюза. Этот договор является самым эффективным. Социальные льготы остались те же самые, а на ближайшие три года мы увеличили сумму социальных выплат на 10 миллионов тенге. У нас есть социальные обязательства и перед регионом (на сумму 900 миллионов тенге), которые в этом году мы уже выполнили.



В прошлом году предприятие также перечислило 750 миллионов тенге для Жанаозена и 150 миллионов для Каракиянского района. Благодаря этим вложениям в Каракиянском районе были улучшены дороги внутри микрорайонов, а в Жанаозене был открыт городской общественный пляж. Стоит отметить, что акционерное общество делает всё, чтобы город и регион в целом развивались. Без вложений предприятия не было бы построено многих значимых социальных объектов, например, дома культуры и кинотеатра.

По словам начальника отдела социального обеспечения Ондагана Едилова, на предприятии созданы все условия для комфортной работы и успешной реализации поставленных задач.



- Я работаю в компании с 1981 года. В следующем году собираюсь на пенсию. Раньше я работал на нефтепромысловых объектах и знаю, что у нас один из лучших соцпакетов в стране. Все условия для нас и наших детей есть. Места в детских лагерях отдыха, в том числе и за рубежом, отдых в санаториях и оздоровительных комплексах нам оплачивает компания. Каждый сотрудник в течение года получает свой социальный пакет.

На данный момент на предприятии трудятся порядка 9500 сотрудников. С каждым годом организация растёт и развивается, и ежегодно в первые дни осени нефтяники Жанозена собираются вместе, чтобы отметить профессиональный праздник и пожелать другу дальнейшего процветания.



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