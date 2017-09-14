«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 14 Сентября
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 340 KZT
  • €1 = 407.05 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости компаний

Сотрудники предприятия АО «Озенмунайгаз» отметили День нефтяника

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 13:54
Сотрудники предприятия АО «Озенмунайгаз» отметили День нефтяника
«Озенмунайгаз»
Нефтепромысловое управление, которое ныне имеет название «Озенмунайгаз», было создано 15 июля 1964 года. С тех самых пор нефтяники региона день и ночь добывают нефть и газ для страны. И даже в профессиональный праздник работа здесь не останавливается

Те же, кто пришел в минувшую пятницу на корпоративный праздник, отметили этот день с весельем. Праздничное мероприятие прошло в Доме культуры города Жанаозен. Зал был полон людей, не было ни одного пустого места. Все пришли поздравить друг друга с большим праздником и пожелать компании дальнейшего процветания.

Для работников был организован концерт с участием казахстанских артистов. Ветеранов труда и лучших работников чествовали почётными грамотами и нагрудными знаками. Повсюду звучала музыка и витало праздничное настроение. Как никак, гуляет «Озенмунайгаз», одно из системообразующих предприятий области.

- С начала года компания все свои социальные обязательства перед работниками, акционерами и городом исправно выполняет. Зарплата работникам выплачивается в сроки, все обес-печены социальным пакетом, - сообщил в своем выступлении заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Максат Ибагаров. - Чуть меньше месяца назад мы подписали коллективный договор с представителями профсоюза. Этот договор является самым эффективным. Социальные льготы остались те же самые, а на ближайшие три года мы увеличили сумму социальных выплат на 10 миллионов тенге. У нас есть социальные обязательства и перед регионом (на сумму 900 миллионов тенге), которые в этом году мы уже выполнили.

В прошлом году предприятие также перечислило 750 миллионов тенге для Жанаозена и 150 миллионов для Каракиянского района. Благодаря этим вложениям в Каракиянском районе были улучшены дороги внутри микрорайонов, а в Жанаозене был открыт городской общественный пляж. Стоит отметить, что акционерное общество делает всё, чтобы город и регион в целом развивались. Без вложений предприятия не было бы построено многих значимых социальных объектов, например, дома культуры и кинотеатра.
По словам начальника отдела социального обеспечения Ондагана Едилова, на предприятии созданы все условия для комфортной работы и успешной реализации поставленных задач.

- Я работаю в компании с 1981 года. В следующем году собираюсь на пенсию. Раньше я работал на нефтепромысловых объектах и знаю, что у нас один из лучших соцпакетов в стране. Все условия для нас и наших детей есть. Места в детских лагерях отдыха, в том числе и за рубежом, отдых в санаториях и оздоровительных комплексах нам оплачивает компания. Каждый сотрудник в течение года получает свой социальный пакет.
На данный момент на предприятии трудятся порядка 9500 сотрудников. С каждым годом организация растёт и развивается, и ежегодно в первые дни осени нефтяники Жанозена собираются вместе, чтобы отметить профессиональный праздник и пожелать другу дальнейшего процветания.

На правах рекламы
Сотрудники предприятия АО «Озенмунайгаз» отметили День нефтяника
Сотрудники предприятия АО «Озенмунайгаз» отметили День нефтяника
Сотрудники предприятия АО «Озенмунайгаз» отметили День нефтяника
Сотрудники предприятия АО «Озенмунайгаз» отметили День нефтяника
Сотрудники предприятия АО «Озенмунайгаз» отметили День нефтяника
Сотрудники предприятия АО «Озенмунайгаз» отметили День нефтяника
Сотрудники предприятия АО «Озенмунайгаз» отметили День нефтяника
Поделись с другими :
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика