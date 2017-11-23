День открытых дверей в Международной школе EtonHouse Kazakhstan 8 декабря 2017 г. с 10.00 до 11.00 часов

Мы с нетерпением ждем Вас вместе с детьми у нас в школе!

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В этот день Вы сможете поближе познакомиться с деятельностью школы, встретиться с администрацией школы, преподавателями и с представителями родительского комитета, а так же получить ответы на все интересующие Вас вопросы.У Вас будет уникальная возможность зайти в классы и посмотреть как проводятся уроки по международной программе. Вы сможете ознакомиться с работами наших учеников, вывешенных на информационных стендах.В сентябре 2015 года Группа EtonHouse, насчитывающая свыше 100 дошкольных учреждений и школ в 12 странах мира, открыла свою первую школу в Республике Казахстан в городе Актау.EtonHouse Group – группа компаний с головным офисом в Сингапуре, предоставляющая услуги в области образования посредством международных школ, дошкольных учреждений, а также образовательных курсов педагогов для детей раннего возраста развития в 12 странах Азии. Аналитический центр OECD опубликовал глобальный рейтинг, который оценивает школьное образование в странах мира. Рейтинг качества школьного образования был составлен на основе нескольких объединенных международных тестов по математике и естественным наукам. Первое место в рейтинге занял Сингапур.- Международная программа обучения на трех языках (казахский, русский, английский).- Команда лучших высококвалифицированных казахстанских и иностранных преподавателей (США, Великобритания);- Полный день обучения с 08.30 до 18.00 с основной учебной программой до 15.00;- Факультативные занятия с 15.00 до 18.00 - шахматы, ментальная арифметика, йога, английский язык, карате, театральное искусство, вокал, фортепиано, кобыз, домбра;- Сбалансированное трехразовое питание;- Комфортная и безопасная среда обучения;- Максимальное количество учеников в каждом классе – 16 человек, что позволяет уделить достаточно времени для получения необходимых знаний каждому ученику.+ 7 /7292/ 305 585, + 7 705 289 44 77г. Актау, 19 мкр., здание 10info@etonhouse.kzetonhousekazakhstanetonhousekz