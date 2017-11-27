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Как сэкономить, отправляясь в Россию?

Просмотров:34 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Как сэкономить, отправляясь в Россию?
Как сэкономить, отправляясь в Россию?
Благодаря тесным историко-экономическим связям Казахстана с Россией, многие наши сограждане часто посещают соседнюю страну. Кто-то едет в соседнее государство, чтобы погостить у родственников, кому-то выпадают частные командировки в РФ, ну и конечно очень многие казахстанские бизнесмены плотно общаются с российскими партнерами. В отдельную категорию можно выделить студентов и их родителей, которые используют денежные переводы чаще других. Именно для тех, кто периодически пересекает северную границу, Банк ВТБ (Казахстан) выпускает рублевые дебетовые карты.

Всем известно, что в любом путешествии пластиковые карты являются отличной альтернативой наличности. Банковская карта – это самый современный и удобный способ оплаты любых покупок и услуг вне зависимости от вашего местонахождения и часовых поясов. Нужная сумма всегда у вас под рукой! Кроме того, деньги на карте не нужно декларировать, да и перевозить крупные суммы через границу намного безопасней, закинув их на счет, прикрепленный к дебетовой карте.

Но в процессе оплаты товаров или услуг за рубежом с помощью казахстанских дебетовых карт существует один момент: возможные расходы при конвертации валют. Предложение от Банка ВТБ (Казахстан) позволяет держателям платежных карточек Банка с валютой ведения счета в российских рублях совершать прямые взаиморасчеты в Российской Федерации без конвертации.

- Этот продукт особенно интересует тех клиентов, которые часто посещают Российскую Федерацию. Пользуясь нашими рублевыми карточками, они не испытывают неудобства, связанные с курсовой разницей, поскольку обычно при использовании платежных карт расчеты с международной платежной системой VISA International проходят в долларах США, т.е. сначала осуществляется конвертация в доллары США, а потом в рубли, даже если счет открыт в рублях. Наши карты помогают клиентам избежать этой длинной цепочки, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Актау Нурила Каленова.


У платежных карт Банка ВТБ (Казахстан) есть еще одно большое преимущество: возможность снятия наличных в банкоматах Группы ВТБ по всей России по домашним тарифам. А это значит, что владельцы карт смогут сэкономить еще и на комиссиях.

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