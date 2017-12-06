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Смарт-терминал - выгодное решение для бизнеса

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 11:42
Смарт-терминал - выгодное решение для бизнеса
ДБ АО «Сбербанк» в г. Актау
Сбербанк представляет уникальное решение для организации продаж товаров и услуг.


Смарт-терминал – это сервис, объединяющий мобильное приложение, веб-интерфейс и универсальное устройство, которое совмещает в себе кассовый аппарат с онлайн передачей данных в Систему оператора фискальных данных, POS-терминал для приема безналичных платежей и принтер чеков.

Специально для этого устройства Сбербанком разработано удобное программное обеспечение для смартфонов. Интерфейс сервиса позволяет пользователю умного терминала видеть динамику продаж в режиме онлайн со своего мобильного. Скачать ПО можно в AppStore и Play Market.

«С помощью всего одного устройства предприниматели смогут организовать ведение своего бизнеса «под ключ», - подчеркивает Аскар Калиев, директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Актау. – В связи с постановлением Правительства Казахстана к контрольно-кассовым аппаратам по фиксации и передаче данных оператору фискальных данных, а также возрастающей долей безналичных расчетов, мы рады предложить своим клиентам своевременное решение, которое позволит адаптировать бизнес к реалиям рынка».

Мобильное приложение сервиса Смарт-терминал позволяет легко и быстро:
  • осуществлять продажи прямо со смартфона,
  • вести складской учет,
  • проводить инвентаризацию товаров на складе,
  • принимать смешанную форму оплаты,
  • создавать новые товары и услуги.


Используя веб-интерфейс, можно отследить динамику продаж и количество проданных товаров и услуг в режиме реального времени.

Преимущества сервиса Смарт-терминал:
  • экономия на дорогостоящем оборудовании и программном обеспечении – кассовом аппарате, POS-терминале и складской программе учета,
  • мобильность и компактность,
  • бесконтактная оплата,
  • еженедельные/ежемесячные отчеты по продажам в автоматическом режиме,
  • контроль остатков товара на складе,
  • возможность интеграции с 1С и R-Keeper.


Устройство внесено в Государственный реестр контрольно-кассовых машин РК.

Подать заявку на подключение к сервису Смарт-терминал можно в любом отделении Сбербанка.
Подробности по тел.+7 (729) 251-15-25 (вн. 3042, 3036)
Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан

Смарт-терминал - выгодное решение для бизнеса


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