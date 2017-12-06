Смарт-терминал - выгодное решение для бизнеса

осуществлять продажи прямо со смартфона,



вести складской учет,



проводить инвентаризацию товаров на складе,



принимать смешанную форму оплаты,



создавать новые товары и услуги.

экономия на дорогостоящем оборудовании и программном обеспечении – кассовом аппарате, POS-терминале и складской программе учета,



мобильность и компактность,



бесконтактная оплата,



еженедельные/ежемесячные отчеты по продажам в автоматическом режиме,



контроль остатков товара на складе,



возможность интеграции с 1С и R-Keeper.

Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Смарт-терминал – это сервис, объединяющий мобильное приложение, веб-интерфейс и универсальное устройство, которое совмещает в себе кассовый аппарат с онлайн передачей данных в Систему оператора фискальных данных, POS-терминал для приема безналичных платежей и принтер чеков.Специально для этого устройства Сбербанком разработано удобное программное обеспечение для смартфонов. Интерфейс сервиса позволяет пользователю умного терминала видеть динамику продаж в режиме онлайн со своего мобильного. Скачать ПО можно в AppStore и Play Market.«С помощью всего одного устройства предприниматели смогут организовать ведение своего бизнеса «под ключ», - подчеркивает Аскар Калиев, директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Актау. – В связи с постановлением Правительства Казахстана к контрольно-кассовым аппаратам по фиксации и передаче данных оператору фискальных данных, а также возрастающей долей безналичных расчетов, мы рады предложить своим клиентам своевременное решение, которое позволит адаптировать бизнес к реалиям рынка».Используя веб-интерфейс, можно отследить динамику продаж и количество проданных товаров и услуг в режиме реального времени.Устройство внесено в Государственный реестр контрольно-кассовых машин РК.