Пенсионные выплаты c 2018 года

Совсем скоро наступит Новый 2018 год, а вместе с ним грядут изменения в порядке пенсионных выплат из ЕНПФ. Как это зачастую у нас бывает, все: и простые граждане, и средства массовой информации активизировались только сейчас, когда остался месяц до введения новшеств. Хотя, на самом деле об этом стало известно еще в 2015 году, когда в Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» были внесены изменения. В соответствии с Концепцией модернизации пенсионной системы, утвержденной президентом страны в 2014 году, было предусмотрено исключение единовременного изъятия пенсионных накоплений и введена ежемесячная выплата в целях укрепления стабильности и эффективности пенсионной системы и увеличения размера совокупных пенсионных выплат за счет бюджетных средств и за счет накопительной пенсии. Выплата пенсионных накоплений ежемесячно соответствует международным стандартам.





С 1 января 2018 года пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов будут осуществляться только ежемесячно. Кроме того, 29 сентября постановлением правительства РК была изменена методика расчета пенсии. Единовременно забрать накопления будет возможно, если они не превышают 12-кратный размер минимальной пенсии. В 2018 году это 33 745 х 12 = 404 940 тенге. Все, что превышает эту сумму, будет выдаваться только ежемесячно. Сумму накоплений следует умножить на соответствующий коэффициент, установленный методикой расчета и зависящий от возраста получателя, затем поделить на 12 месяцев. Последняя цифра и будет вашей ежемесячной выплатой из ЕНПФ.

Главная задача модернизации пенсионной системы – повышение эффективности пенсионных выплат. Законодательство РК о пенсионном обеспечении определяет пенсию как совокупность выплат из различных источников, а именно, за счет средств государственного бюджета (солидарная пенсия) и средств самого вкладчика (накопительный компонент, выплаты из ЕНПФ), целевым назначением которых является обеспечение пенсионерам адекватного размера регулярного дохода в ­нетрудоспособном возрасте.



Как известно, в Казахстане существует многокомпонентная пенсионная система. Есть государственная базовая пенсия. Сейчас она выплачивается всем гражданам одинаково, независимо от трудового стажа. С 1 июля 2018 года эта базовая пенсия будет выплачиваться в зависимости от трудового стажа и от стажа участия в накопительной системе, то есть поменяется порядок расчета базовой пенсии. Сегодня «базовая» пенсия платится всем в размере 14 466 тенге (чуть больше половины прожиточного минимума). С 1 июля 2018 года 54% прожиточного минимума, установленного на соответствующий год, будут получать те, кто имеет стаж участия в накопительной пенсионной системе менее 10 лет. И за каждый год трудового участия будет добавляться еще 2%, то есть при стаже 33 лет можно получать максимальный размер базовой пенсии – 100% от прожиточного минимума.



Второй компонент – это, так называемая, солидарная пенсия или трудовая пенсия, которую люди получают в значимости от их трудового стажа. Эта пенсия тоже выплачивается из бюджета. Наши граждане, которые на 1 января 1998 года не имели хотя бы шести месяцев стажа, получать пенсию солидарной системы не будут. Согласно ануитетным расчетам, последние пенсионеры, которые будут получать из солидарной системы пенсию, будут в 2043 году. Те люди, которым сегодня 35-40 лет и выйдут на пенсию в 2040 году, получать так называемую «трудовую пенсию» из солидарной системы уже не будут. Конечно, при этом необходимо учитывать, что право на минимальное гарантированное пенсионное обеспечение за ними сохраняется (это сегодняшняя базовая пенсия). Постепенно солидарный компонент уйдет, а доля накопительного увеличится. До 2030 года накопительная часть в совокупной пенсионной выплате займет преобладающую долю.



И третий компонент – это накопительная пенсионная система. Это то, что вы накопили с 1 января 1998 года, то есть, с того момента, когда была запущена накопительная пенсионная система в Казахстане. Будет базовая пенсия и то, что вы накопили в пенсионном фонде. Только от самого человека будет зависеть размер его пенсионных выплат, сколько накопил за всю свою трудовую жизнь, столько и будешь получать при выходе на пенсию. Осознание гражданами важности и значимости формирования сбережений – очень важный момент, и чем раньше произойдет это осознание, тем лучше. Если люди не будут делать накопления сейчас, если будут продолжать получать зарплату «в конвертах», то размер их будущей пенсии будет невелик. Многие об этом не задумываются, все привыкли, что пенсию платит государство, поэтому делают отчисления с минимальной зарплаты, особенно это касается представителей малого и среднего бизнеса. Сегодня, может быть, это представляется человеку весьма выгодным, но в будущем это скажется на размере его пенсии, то есть получается, он сам себя обсчитывает. Ведь чем выше размер пенсионных накоплений, на который влияют полнота и регулярность взносов, тем больше сумма пенсионных выплат вкладчику, поскольку ограничения на максимальную сумму выплат отсутствуют. При этом также ежегодно производится индексация расчетных показателей с учетом инфляции, таких как минимальный прожиточный минимум, минимальная пенсия и другие, что скажется на размере базовой и, соответственно, совокупной пенсии.



В соответствии с Законом Рес­публики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» государство гарантирует вкладчикам сохранность фактически внесенных в ЕНПФ обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения вкладчиком права на пенсионные выплаты. Такой гарантии нет в других странах. К примеру, в Чехии, Японии и Словакии управляющие компании гарантируют сохранность только номинальной стоимости взносов или нулевую инвестиционную доходность без учета инфляции. В Германии пенсионные фонды гарантируют только ставку 2,25% к внесенным взносам к дате выхода на пенсию.



Не стоит забывать и о добровольных пенсионных взносах. Можно делать отчисления самому, чтобы увеличить размер своих пенсионных выплат, чтобы ваш доход при выходе на пенсию по возможности составлял не 40% от вашей зарплаты, а был равен 80 % от зарплаты и более, как это происходит у пенсионеров в некоторых западных странах. Все мы с завистью говорим об их высоких пенсиях, о том, что они многое могут себе позволить, но при этом совершенно забываем, что они в течение всей своей трудовой жизни делали большие отчисления на свою старость, во многом себе отказывая, урезая свои текущие расходы и рационально экономя на том, без чего можно обойтись. Каждый должен уже сейчас задуматься о своих пенсионных выплатах и рассчитывать, в основном, на себя.



Материал подготовлен при содействии пресс-службы ЕНПФ

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